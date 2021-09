Justiça determina suspensão de tutela do pai de Britney Spears

Uma juíza de Los Angeles suspendeu nesta quarta-feira o pai de Britney Spears da posição de controlador dos negócios da cantora, depois de 13 anos como tutor da filha.

"A situação atual não é sustentável. Ela reflete um ambiente tóxico que exige a suspensão de Jamie Spears a partir de hoje", disse a juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior de Los Angeles, durante uma audiência.

Spears será substituído por um tutor de forma temporária, afirmou Penny.

A audiência prosseguia nesta quarta-feira e Penny não tomou nenhuma decisão sobre encerrar totalmente a tutela, que também controla a vida pessoal da cantora.

Os simpatizantes do movimento #FreeBritney reunidos do lado de fora do tribunal em Los Angeles explodiram em gritos quando a decisão da juíza foi transmitida.

Jamie Spears está encarregado dos negócios de sua filha desde 2008, quando ele instituiu uma tutela aprovada pela Justiça depois que ela sofreu um colapso mental.

A cantora, de 39 anos, exige há meses que seu pai seja afastado de qualquer participação em sua vida. Ela não participou da audiência de quarta-feira, mas foi representada pelo advogado Mathew Rosengart.

O pai de Britney fez um pedido surpreendente no início de setembro pelo fim de sua tutela. Seus advogados argumentaram na quarta-feira que não havia necessidade de ele renunciar porque todos os lados concordaram que o pacto contencioso deveria terminar.

