Britney Spears diz que família deveria estar toda na prisão por tutela

A cantora Britney Spears, 39 anos, disse em uma publicação nas redes sociais que sua família "deveria estar toda na prisão" pela sua tutela de 13 anos.

Britney respondeu a perguntas de fãs em um vídeo e criticou sua família por permitir que ela permanecesse na estrita tutela mantida por seu pai, Jaime Spears.

"Eu sei como é constrangedor compartilhar o fato de que nunca vi dinheiro ou não fui capaz de dirigir meu carro, mas, honestamente, ainda fico boquiaberta todos os dias. Como minha família e a tutela foram capazes de fazer o que fizeram comigo, foi desmoralizante e degradante", disse a cantora.

"Eu nem estou mencionando todas as coisas ruins que eles me fizeram e pelas quais todos deveriam estar na prisão. Sim, incluindo minha mãe que vai à igreja", completou.

A vida pessoal e o patrimônio de 60 milhões de dólares de Britney foram supervisionados por seu pai durante uma tutela de 13 anos, que terminou na semana passada após uma batalha legal prolongada.

Mesmo se apresentando em todo o mundo, a cantora recebeu por anos uma mesada de cerca de 2.000 dólares por semana, de acordo com documentos legais. Até recentemente, ela não tinha permissão de dirigir o próprio carro.

Em um depoimento de junho, a cantora pediu o fim da tutela "idiota e abusiva", dizendo se sentir traumatizada e revoltada e querer recuperar a própria vida.

No vídeo, a cantora pop disse que é grata por ser independente e que se sente como uma mulher novamente. Ela disse que planeja concentrar seus esforços no apoio a pessoas com deficiência e agradeceu ao movimento #FreeBritney por salvar sua vida.