Vestido de Blake Lively no Met tinha referência à Gossip Girl; entenda

Blake Lively foi uma das celebridades mais comentadas do Met Gala deste ano. A atriz chegou com um deslumbrante vestido da grife Versace que mudou de bronze para verde em uma referência à oxidação da Estátua da Liberdade, que fica em Nova York.

Mas não acaba por aí: a atriz revelou nesta semana que o vestido também tinha uma referência ao primeiro episódio da famosa série Gossip Girl, na qual Blake é uma das protagonistas. Ela interpretou Serena van der Woodsen no programa, que foi ao ar de 2007 a 2012.

A frente do vestido foi projetada para imitar a arquitetura do Empire State Building, enquanto o drapeado na lateral representava a Grand Central Station em Nova York.

Quando Lively chegou ao Met Gala, seu vestido tinha um laço de bronze enorme no quadril. O arco se desfez enquanto ela caminhava pelo tapete vermelho e o vestido passou a exibir um lindo trem verde, projetado com um mapa celestial inspirado nas mesmas 12 constelações do zodíaco pintadas no teto da Grand Central Station.

Lively disse à Vogue que o detalhe da constelação era uma referência à primeira cena de "Gossip Girl". "Grand Central parecia uma referência muito legal porque na primeira cena de 'Gossip Girl' estou em um trem e chego na estação, que no caso é a Grand Central", afirmou.