Expulsos, desistentes e eliminados: quem já saiu do BBB 26?

Relembre os participantes que já foram embora do Big Brother Brasil 26

BBB 26: oito participantes já saíram do programa até agora (TV Globo)

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15h37.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 15h56.

O Big Brother Brasil 26 já teve baixas significativas no elenco nas suas quatro primeiras semanas de exibição. Com paredões disputados e votação intensa do público, quatro participantes já deixaram oficialmente a casa mais vigiada do país.

Veja quais brothers já saíram nessa edição do BBB:

Aline Campos

A primeira eliminação da temporada foi a de Aline Campos, eliminada no Paredão de estreia.

Aline entrou no programa com expectativa alta, mas enfrentou um embate com Ana Paula Renault e acabou emparedado por Marcelo pelo Big Fone. Sua saída marcou o começo das disputas mais diretas dentro da casa.

Matheus

Na semana seguinte, foi a vez de Matheus deixar o BBB 26. Ele disputou o paredão após ser indicado por Babu Santana, com a justificativa de que as atitudes dele na casa não estavam agradando os brothers.

A eliminação de Matheus reforçou o clima de tensão entre os participantes e mudou o rumo das alianças no jogo. Com duas saídas confirmadas, o reality segue em ritmo intenso e com disputas cada vez mais claras pelo favoritismo do público.

Brigido

Na terceira semana de programa, Brigido deu adeus a competição após disputar um paredão contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Ele foi indicado pelo voto da casa e não teve direito a prova Bate e Volta.

A eliminação de Brigido chocou parte dos participantes, como Sarah, Sol Vega, Cowboy e Jonas, que apostavam na saída de Ana Paula.

Sarah

Na quarta semana, Sarah foi a primeira veterana eliminada, após enfrentar os também veteranos Babu Santana e Sol Vega. Ela foi puxada por Babu, que teve direito a um contragolpe após a indicação do Líder Jonas. A sister foi eliminada com 69,13% dos votos. 

Desistentes

Além dos eliminados, dois participantes saíram do Big Brother Brasil 26, mas não pelo voto popular. Pedro desistiu do programa após um episódio polêmico com Jordana e Henri Castelli foi eliminado pela produção após dois episódios de convulsão.

Expulsos

Dois participantes foram expulsos até agora do BBB 26: Paulo Augusto foi eliminado na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar Jonas Sulzbach na corrida pelo Big Fone e Sol Vega foi retirada do programa na quarta-feira, 11 de fevereiro, depois de agredir Ana Paula Renault em uma briga na cozinha da casa. Ela foi expulsa do reality um dia após sobreviver ao Paredão contra Babu e Sarah, que resultou na eliminação da ex-BBB 21.

Quando será a próxima eliminação?

Se não houver nenhuma desistência ou expulsão, a próxima eliminação do Big Brother Brasil será na próxima terça-feira, 18 de fevereiro. Até lá, um novo Líder, novas estratégias, brigas e dinâmicas vão agitar a semana e desenhar uma nova berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

