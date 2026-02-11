Paredão BBB 26: assista discurso de Tadeu na saída de Sarah

Sarah Andrade foi eliminada do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira, 10, durante o quarto Paredão da temporada.

Ela recebeu 69,13% dos votos, enquanto Babu e Sol, que também disputavam o Paredão, receberam 28,49% e 2,38% respectivamente.

Confira o discurso completo de Tadeu

"Veterano no dicionário é alguém experiente, tarimbado. No BBB é a pessoa que já dormiu num desses quartos e acha que conhece esse jogo. Mas volta aí para dentro e percebe tudo diferente. Aliás, pior que apenas diferente, mais difícil.

E olha que não são simplesmente três pessoas que passaram por essa essa casa. São três destaques. Se você conhece Big Brother, você sabe quem é Sara, quem é Babu, quem é Sol. Três figuras que as pessoas pediam para ver de novo aí dentro. A Sol que é dona de um dos momentos mais icônicos da história do BBB. Fruto do seu jeito simples, autêntico. Uma mulher que também viveu momentos dificílimos dentro dessa casa.

Que depois viveu tanta coisa que fora, durante 22 anos para voltar agora. O Babu, que é sinônimo de resiliência, de resistência, de sustentar a luta contra todo mundo, recordista de paredões, já ampliando o seu recorde, fez tanto sucesso na primeira vez que até se assustou quando entrou agora na casa: "Como assim? Todo mundo gosta de mim? O que que é isso?"

E a Sara, que teve um enorme destaque, foi personagem central. Ganhou até codinome, a espiã. Se antes ela era um dos tripés do famosíssimo, queridíssimo G3, parece que esse número te persegue, né? Agora se juntou na poderosa trindade que domina as provas, não é? Essa trindade que domina os movimentos da casa. Embora a Sara tenha caído no paredão exatamente quando uma das pontas da trindade é líder e outra ponta é anjo.

Mas não seria de se esperar que agora que são veteranos que já estão com a casca mais grossa, que já não é a primeira vez, não era de se esperar que estivessem mais tranquilos. E é exatamente o contrário, estão mais sensíveis, mais emotivos. Eles mesmos disseram: "Agora está muito mais difícil". Talvez porque já conheçam a dor da eliminação. Quando você não sabe Como é sair por aquela porta, você simplesmente vai. Mas vocês sabem como é. Vocês têm suas cicatrizes. Vocês conhecem a dor. E aí dá medo os três repetiram essa palavra. Medo. Pior que agora vai doer mais ainda.

Porque sair no quarto paredão é muito pouco para quem foi muito mais longe da primeira vez. No quarto paredão do BBB 21 a Sara era líder e eliminava a Karol Conká. No quarto paredão do BBB 20, o Babu vivia esse suspense pela segunda vez, ainda tinha oito pela frente. No quarto paredão do BBB 4, a Sol nem sabia o que era o risco de ir embora. Aliás, tinha acabado de chegar vencendo votação popular.

Pior que de certa forma, usando um pouquinho de poesia, dá para dizer que vocês escolheram esse paredão. A Sol escolheu uma carta. Se tivesse escolhido a outra, estaria muito A Sara, quando eu perguntei para Sara quem ela preferia enfrentar no paredão, ela escolheu o Babu. E o Babu escolheu a Sara e ainda confirmou no contragolpe.

Então, foi você que decidiu voltar para essa guerra, veterano. Você conhecia e todo mundo conhece as armas permitidas no BBB. Já não seria fácil. E se você não tem disposição são para ir para o combate com tudo e se expor para valer, aí você determinou que essa batalha já estava perdida. Essa guerra acabou para você, Sara."

Paredão

O quarto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 8. O Líder Jonas indicou Babu Santana, enquanto a casa votou em Sol Vega. Sarah Andrade foi puxada por Babu, que teve direito a um contragolpe. Samira também tinha sido emparedada, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica "Duelo de Risco", mas foi salva pela prova Bate e Volta.

Quem já foi eliminado?

Além de Sarah, outros três brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus e Sarah Andrade. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.