VNL 2026: veja o calendário de jogos do Brasil no vôlei feminino

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei iniciou sua caminhada na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 diante da torcida brasileira.

A primeira etapa do torneio é disputada em Brasília, onde o time comandado por José Roberto Guimarães enfrenta Holanda, República Dominicana, Bulgária e Itália.

A competição marca o início de uma temporada importante para a seleção, que também disputará o Sul-Americano em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2028.

Entre os destaques da equipe está a central Julia Kudiess, que chega embalada após entrar na seleção da VNL de 2025 e igualar o recorde de pontos de bloqueio em uma única edição do torneio. Já a líbero Nyeme volta a defender a seleção após uma pausa para o nascimento da filha Antonella.

Na estreia da VNL 2026, o Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 1, no Ginásio Nilson Nelson. A ponteira Júlia Bergmann foi o principal destaque da partida, com 24 pontos.

Após os compromissos em Brasília, a equipe seguirá para etapas na Turquia e no Japão antes da fase final da competição, marcada para julho, em Macau, na China.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h

Brasil x República Dominicana — 4 de junho, às 20h

Brasil x Bulgária — 6 de junho, às 11h

Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França

18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica

20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China

21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão

10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia

11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia

12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Quando será a fase final da VNL feminina 2026?

A fase final da VNL feminina 2026 será disputada em Macau, na China. As quartas de final estão previstas para os dias 22 e 23 de julho.

As semifinais serão em 25 de julho, e a final e a disputa de terceiro lugar estão marcadas para 26 de julho.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL feminina 2026?

A competição é transmitida por SporTV,Globoplay,ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.