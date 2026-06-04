VNL 2026: veja o calendário de jogos do Brasil no vôlei feminino

Seleção Brasileira de Vôlei: equipe feminina venceu a Holanda na estreia do campeonato (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 15h18.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei iniciou sua caminhada na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 diante da torcida brasileira.
A primeira etapa do torneio é disputada em Brasília, onde o time comandado por José Roberto Guimarães enfrenta Holanda, República Dominicana, Bulgária e Itália.
A competição marca o início de uma temporada importante para a seleção, que também disputará o Sul-Americano em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2028.
Entre os destaques da equipe está a central Julia Kudiess, que chega embalada após entrar na seleção da VNL de 2025 e igualar o recorde de pontos de bloqueio em uma única edição do torneio. Já a líbero Nyeme volta a defender a seleção após uma pausa para o nascimento da filha Antonella.
Na estreia da VNL 2026, o Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 1, no Ginásio Nilson Nelson. A ponteira Júlia Bergmann foi o principal destaque da partida, com 24 pontos.
Após os compromissos em Brasília, a equipe seguirá para etapas na Turquia e no Japão antes da fase final da competição, marcada para julho, em Macau, na China.
A fase final da VNL feminina 2026 será disputada em Macau, na China. As quartas de final estão previstas para os dias 22 e 23 de julho.
As semifinais serão em 25 de julho, e a final e a disputa de terceiro lugar estão marcadas para 26 de julho.
A competição é transmitida por SporTV,Globoplay,ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.