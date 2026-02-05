BBB 26: Jonas Sulzbach é o Líder da semana

BBB 26: Com melhor desempenho na disputa, Jonas garante o posto de Líder (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 23h16.
A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 29, e consagrou Jonas Sulzbach como a nova Líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.
Os participantes foram organizados em duas baterias. A primeira teve dez pessoas, enquanto a segunda teve nove. Cada um acessa as cabines de acordo com a numeração dos coletes.
A divisão ficou assim:
Coletes brancos:
Coletes pretos:
Garantiram vaga na semifinal Jonas, Sol Vega, Marciele e Chaiany. Os quatro brothers precisaram pegar três cubos específicos. Os dois mais rápidos que colocarem os itens nos nichos e apertarem o botão avançariam para a final.
Se classificaram para a disputa final Jonas e Marciele. Quem levou a melhor no duelo final foi Jonas.
Com a vitória, Jonas terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.
Os participantes que estão no VIP da semana:
Os brothers que ficaram na Xepa da semana:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.