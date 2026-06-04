Marcha para Jesus em São Paulo atrai 33,8 mil pessoas, aponta USP

As ruas da capital paulista receberam uma multidão de fiéis nesta quinta-feira, 4, para a celebração da 34ª Marcha para Jesus. De acordo com um levantamento científico realizado pelo grupo "Monitor do debate político" da Universidade de São Paulo (USP), o evento registrou um público estimado de 33,8 mil participantes em seu momento de maior concentração.

Os pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP) apontam que, devido à margem de erro estatística de 12% para mais ou para menos, o público flutuou entre 29,8 mil e 37,8 mil pessoas por volta das 10h20, período considerado o ápice do movimento na transição entre a concentração inicial e o início da caminhada.

Presença em massa de lideranças políticas

Muito além do caráter estritamente religioso, o evento evangélico consolidou-se como um importante termômetro político. A edição deste ano contou com a participação de figuras proeminentes dos cenários estadual e nacional:

Poder Executivo Local: O governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, marcaram presença lado a lado.

O governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, marcaram presença lado a lado. Articulação Federal: O advogado-geral da União, Jorge Messias, compareceu como representante oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, também esteve no ato.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, compareceu como representante oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, também esteve no ato. De olho no Planalto: O senador Flávio Bolsonaro esteve presente, além da expectativa de participação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ambos com articulações voltadas para a sucessão presidencial.

Metodologia inovadora para contagem do público

O trajeto religioso começou nas imediações da estação da Luz, na região central, estendendo-se por um percurso de 3,5 quilômetros embalado por oito trios elétricos. O destino final da caminhada foi a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Zona Norte de São Paulo, palco de uma maratona de shows gospel programada para durar até o início da noite.

Um detalhe técnico relevante: a proximidade da praça final com o Aeroporto Campo de Marte impôs restrições de voos de drones por segurança aérea. Por isso, os dados da USP se concentraram no público que caminhou entre 9h40 e 11h13, não contabilizando o ápice de pessoas que se aglomerou na praça após o encerramento do trajeto.

Para chegar ao número final, a equipe da USP capturou 24 registros aéreos ao longo do percurso. A medição oficial utilizou seis fotografias panorâmicas que cobriam a extensão completa do ato. Cada imagem foi dividida em oito quadrantes e analisada por meio do software especializado P2PNet (Point to Point Network), uma inteligência artificial programada para mapear e contar individualmente as cabeças presentes na multidão, garantindo precisão científica ao resultado apresentado.