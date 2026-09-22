Elenco de 'Beatles' regrava cena icônica de filme de 1964; veja imagens

RESUMO | Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson foram vistos durante as filmagens da abertura de “A Hard Day's Night” para “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, segundo o TMZ. O projeto terá quatro filmes sobre os integrantes dos Beatles, com estreia prevista nos cinemas para abril de 2028, ainda sem data confirmada.

Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson foram vistos filmando a sequência de abertura do filme "A Hard Day's Night" para o novo projeto “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, segundo o site TMZ.

Dirigido por Richard Lester, o longa-metragem de 1964 acompanhou o grupo durante dois dias, mostrando a banda tentando controlar a si mesma e ao avô de Paul McCartney enquanto se preparava para uma apresentação ao vivo na televisão.

Qual cena estava sendo gravada?

De acordo com o TMZ, a cena em que o elenco foi flagrado é uma das mais icônicas do longa-metragem de 1964. Na sequência, os três integrantes da banda foram vistos fugindo de multidões de fãs apaixonados.

No mês passado, o elenco, além de Paul Mescal, foi visto recriando a capa do álbum "Abbey Road".

O que sabemos sobre 'The Beatles – A Four-Film Cinematic Event'?

Paul Mescal estrelará o longa-metragem como Paul McCartney, Quinn será George Harrison, Barry Keoghan retratará Ringo Starr e Harris Dickinson interpretará John Lennon.

No total, serão quatro filmes, cada um focado em um membro da banda. A sinopse oficial do projeto diz: "Cada um deles tem sua própria história, mas, juntos, são lendários."

Além dos quatro integrantes da banda, o elenco do longa também inclui Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Harry Lloyd como George Martin, David Morrissey como Jim McCartney, Leanne Best como Mimi Smith, Bobby Schofield como Neil Aspinall, Daniel Hoffmann-Gill como Mal Evans, Arthur Darvill como Derek Taylor e Adam Pally como Allen Klein.

Quando os filmes serão lançados?

É esperado que os quatro filmes cheguem aos cinemas globais em abril de 2028.

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Qual cena dos Beatles estava em gravação?

Segundo o TMZ, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson gravaram a sequência de abertura de “A Hard Day's Night”, na qual os integrantes dos Beatles fogem de uma multidão de fãs.

Quem interpretará cada integrante dos Beatles nos novos filmes?

Paul Mescal interpretará Paul McCartney, Joseph Quinn será George Harrison, Barry Keoghan viverá Ringo Starr e Harris Dickinson fará o papel de John Lennon.

Como será 'The Beatles – A Four-Film Cinematic Event'?

O projeto será composto por quatro filmes, cada um dedicado à história de um integrante dos Beatles. A sinopse oficial destaca que os músicos têm histórias próprias, mas formam juntos uma banda lendária.

Quem mais está no elenco dos filmes dos Beatles?

O elenco inclui Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd e Harry Lloyd como George Martin. Mia McKenna-Bruce, David Morrissey, Leanne Best, Bobby Schofield, Daniel Hoffmann-Gill, Arthur Darvill e Adam Pally também participam do projeto.

O elenco já recriou outros momentos dos Beatles?

Sim. No mês anterior, Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson foram vistos em uma recriação da capa do álbum “Abbey Road”.

Quando os quatro filmes dos Beatles serão lançados?

A previsão é que os quatro filmes cheguem aos cinemas de vários países em abril de 2028.