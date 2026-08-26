'A História do Som', com Paul Mescal e Josh O'Connor, chega ao streaming; veja onde assistir

Estrelado por Paul Mescal e Josh O'Connor, o filme “A História do Som” chega nesta quarta-feira, 26, ao Prime Video. Dirigido por Oliver Hermanus, o longa combina romance, música e drama histórico em uma história que atravessa décadas.

A trama acompanha dois jovens que se conhecem em um conservatório de música durante a Primeira Guerra Mundial. Juntos, eles percorrem o interior dos Estados Unidos para registrar canções e desenvolvem uma relação íntima, marcada por transformações pessoais. A classificação indicativa é de 14 anos.

Qual é a trama do filme?

A história começa em 1917, quando Lionel, vivido por Paul Mescal, conhece David, interpretado por Josh O'Connor, no Conservatório de Boston. Os dois criam uma conexão a partir da paixão pela música folk.

Anos depois, Lionel recebe uma carta de David e os dois partem para uma viagem pelo interior do Maine. O objetivo é registrar canções tradicionais de ex-soldados americanos que participaram da Primeira Guerra Mundial.

Durante a jornada, a relação entre os dois músicos se transforma em um romance. As canções que eles registram também passam a acompanhar a trajetória de Lionel ao longo dos anos.

Quem está no elenco?

Além de Paul Mescal e Josh O'Connor, "A História do Som" conta com Chris Cooper, Molly Price, Peter Mark Kendall, Hadley Robinson, Emma Canning e Briana Middleton no elenco.

Filme foi exibido em Cannes

"A História do Som" é baseado nos contos de Ben Shattuck e teve sua estreia mundial no Festival de Cannes de 2025, onde disputou a Palma de Ouro. Nos Estados Unidos, o filme chegou aos cinemas em 12 de setembro de 2025 e arrecadou US$ 841 milhões nas bilheterias.

No Brasil, "A História do Som" estreou nos cinemas em 26 de fevereiro de 2026 e acumulou US$ 37 mil. Em bilheteria mundial, o longa fez US$ 3,22 milhões, segundo dados do Box Office Mojo.

No Rotten Tomatoes, o longa registra 69% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público. Já no IMDb, "A História do Som" aparece com nota 6,9 de 10, baseada em milhares de avaliações.