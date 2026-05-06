A maldição do Met Gala e os casais que não sobreviveram ao glamour

A Maldição do Met Gala: baile também ganhou fama de azarado para casais famosos (XPX/STAR MAX/IPx/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h57.
O Met Gala sempre foi tratado como a noite mais glamourosa da moda. Há alguns anos, porém, a internet decidiu enxergar outra tradição por trás do luxo. Além dos looks extravagantes e das aparições históricas, o evento também virou sinônimo de uma superstição pop que assombra casais famosos: a chamada “Maldição do Met Gala”.
A teoria é simples e irresistível para a cultura pop. Segundo fãs e observadores de celebridades, casais que fazem sua estreia pública no tapete vermelho do Met Gala têm grandes chances de terminar pouco tempo depois. Não existe qualquer evidência real que sustente a ideia, mas a repetição de términos entre casais badalados ajudou a transformar a coincidência em folclore digital.
A fama da suposta maldição cresceu porque os exemplos se acumulam com facilidade. A Cosmopolitan relembrou que ao menos 16 casais teriam “caído” na maldição depois de aparecerem juntos no evento pela primeira vez e se separarem em menos de um ano. Veja alguns exemplos:
O fascínio em torno da teoria está menos no azar e mais no simbolismo. O Met Gala é um dos palcos mais vigiados do planeta. Por isso, assumir um relacionamento ali significa transformar um romance em espetáculo, e isso coloca pressão instantânea sobre qualquer casal, especialmente os mais recentes.
Ainda assim, nem todo casal sai derrotado dessa narrativa. Relações como as de Priyanka Chopra e Nick Jonas, além de Rihanna e A$AP Rocky, seguem firmes e servem como prova de que a tal maldição é só mais uma superstição da internet.