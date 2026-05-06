A maldição do Met Gala e os casais que não sobreviveram ao glamour

O Met Gala sempre foi tratado como a noite mais glamourosa da moda. Há alguns anos, porém, a internet decidiu enxergar outra tradição por trás do luxo. Além dos looks extravagantes e das aparições históricas, o evento também virou sinônimo de uma superstição pop que assombra casais famosos: a chamada “Maldição do Met Gala”.

Met Gala destrói relacionamentos?

A teoria é simples e irresistível para a cultura pop. Segundo fãs e observadores de celebridades, casais que fazem sua estreia pública no tapete vermelho do Met Gala têm grandes chances de terminar pouco tempo depois. Não existe qualquer evidência real que sustente a ideia, mas a repetição de términos entre casais badalados ajudou a transformar a coincidência em folclore digital.

A fama da suposta maldição cresceu porque os exemplos se acumulam com facilidade. A Cosmopolitan relembrou que ao menos 16 casais teriam “caído” na maldição depois de aparecerem juntos no evento pela primeira vez e se separarem em menos de um ano. Veja alguns exemplos:

Jamie Campbell Bowie e Lily Collins foram ao Met Gala em maio de 2013 e terminaram em agosto do mesmo ano.

A$AP Rocky and Chanel Iman foram ao Met Gala em maio de 2014 e terminaram em outubro do mesmo ano.

Amanda Seyfried e Justin Long foram ao Met Gala em maio de 2015 e terminaram em setembro do mesmo ano.

foram ao Met Gala em maio de 2015 e terminaram em setembro do mesmo ano. Bella Hadid e The Weeknd foram ao Met Gala em maio de 2016 e terminaram em novembro do mesmo ano.

Selena Gomez e The Weeknd foram ao Met Gala em maio de 2017 e terminaram em outubro de 2017.

Shawn Mendes e Hailey Bieber foram ao Met Gala em maio de 2018 e terminaram em junho de 2018.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth foram ao Met Gala em maio de 2019 e terminaram em agosto do mesmo ano.

Shawn Mendes e Camila Cabello foram ao Met Gala em maio de 2021 e terminaram em novembro de 2021.



Phoebe Bridgers e Paul Mescal foram ao Met Gala em maio de 2022 e terminaram em dezembro de 2022.



Pete Davidson e Kim Kardashian foram ao Met Gala em maio de 2022 e terminaram em agosto do mesmo ano.

Barry Keoghan e Sabrina Carpenter foram ao Met Gala em maio de 2024 e terminaram em dezembro do mesmo ano.

foram ao Met Gala em maio de 2024 e terminaram em dezembro do mesmo ano.

Holofotes prejudicam?

O fascínio em torno da teoria está menos no azar e mais no simbolismo. O Met Gala é um dos palcos mais vigiados do planeta. Por isso, assumir um relacionamento ali significa transformar um romance em espetáculo, e isso coloca pressão instantânea sobre qualquer casal, especialmente os mais recentes.

Ainda assim, nem todo casal sai derrotado dessa narrativa. Relações como as de Priyanka Chopra e Nick Jonas, além de Rihanna e A$AP Rocky, seguem firmes e servem como prova de que a tal maldição é só mais uma superstição da internet.