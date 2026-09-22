Kit Harington revela como ‘Harry Potter’ o ajudou a se manter sóbrio

RESUMO | Kit Harington afirmou nesta segunda-feira, 21, que aceitou de imediato o papel de Gilderoy Lockhart na segunda temporada da nova série de "Harry Potter", que já está em gravação. O ator de "Game of Thrones" também contou que os audiolivros da saga ganharam importância em sua vida após a sobriedade.

O ator Kit Harington, conhecido por seu papel em "Game of Thrones", falou sobre sua escalação na nova série de "Harry Potter" e em como viu a escolha de interpretar o professor Gilderoy Lockhart como algo óbvio.

A declaração aconteceu durante a participação de Harington no podcast "Happy Sad Confused", de Josh Horowitz, publicada na segunda-feira, 21. Durante a entrevista, o ator também revelou a importância da série de livros na sua vida após a sobriedade.

Qual a relação de Kit Harington com 'Harry Potter'?

Em conversa com Josh Horowitz, Harington afirmou que sempre teve muita dificuldade de dormir e "desligar o cérebro" e que isso piorou após ficar sóbrio. "Comecei a ouvir os audiolivros de 'Harry Potter', e agora são o que eu ouço todas as noites. Eles têm um lugar muito especial no meu coração”, revelou.

“Quando soube que estavam fazendo essa série, pensei: 'Acho que é uma ideia brilhante, eles podem se aprofundar muito mais do que os filmes fizeram.' Apoio totalmente o projeto”, afirmou o ator. “E então me ligaram para participar, e foi simplesmente um 'Sim, por favor!'”, disse o ator.

Depois do anúncio da sua escalação para a segunda temporada de "Harry Potter", Kit Harington deixou claro que era fã da série. “Estou muito animado. Já disse um milhão de vezes, para quem se importa, que sou um grande fã de 'Harry Potter'", comentou na época ao site Collider.

O retorno de Harington à Hogwarts

Apesar de sua animação, essa não é a primeira vez de Harington no mundo de "Harry Potter". O ator já interpretou Gilderoy Lockhart em outra ocasião, durante as gravações de um audiobook.

Ele garante, no entanto, que as duas interpretações serão diferentes. "Não é exatamente assim que o interpretarei na série, porque é um audiolivro, mas tive um gostinho dele e pude me familiarizar com ele. Ele é simplesmente uma criação maravilhosa.”

Lockhart, um famoso bruxo picareta, é um dos personagens principais em "A Câmara Secreta", segundo livro da saga "Harry Potter". No segundo ano das crianças em Hogwarts, ele assume a posição de professor de Defesa Contra as Artes das Trevas.

Quem Kit Harington interpretará na série de 'Harry Potter'?

Kit Harington interpretará Gilderoy Lockhart na segunda temporada da nova série de "Harry Potter". O personagem é um bruxo famoso e picareta que assume o cargo de professor de Defesa Contra as Artes das Trevas.

Por que Kit Harington aceitou participar da série de 'Harry Potter'?

Kit Harington aceitou o convite porque é fã de "Harry Potter" e considera a série uma oportunidade de aprofundar elementos dos livros que os filmes não exploraram. No podcast Happy Sad Confused, o ator disse que respondeu "Sim, por favor!" ao receber a proposta.

Qual é a relação de Kit Harington com os livros de 'Harry Potter'?

Kit Harington afirmou no podcast Happy Sad Confused que ouve os audiolivros de "Harry Potter" todas as noites. Segundo o ator, as obras o ajudam a dormir e ganharam um lugar especial em sua vida após a sobriedade.

Kit Harington já interpretou Gilderoy Lockhart antes?

Sim. Kit Harington já interpretou Gilderoy Lockhart durante a gravação de um audiolivro, experiência que permitiu ao ator se familiarizar com o personagem.

Quando Gilderoy Lockhart aparece em 'Harry Potter'?

Gilderoy Lockhart é um dos personagens principais de "A Câmara Secreta", segundo livro da saga. No segundo ano dos alunos em Hogwarts, o bruxo se torna professor de Defesa Contra as Artes das Trevas.