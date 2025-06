O que Beatles, Taylor Swift e Michael Jackson têm em comum? Segredo está no topo

No final do ano passado, a cantora Taylor Swift alcançou um feito histórico ao conquistar sua 85ª semana no topo da Billboard 200 com seu álbum The Tortured Poets Department. Com isso, ela se tornou uma das poucas mulheres a alcançar esse marco, ultrapassando a lenda do rock Elvis Presley e estabelecendo-se como a artista solo com o maior número de semanas no primeiro lugar da principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Apenas alguns poucos artistas conseguiram tamanha longevidade no topo, com o The Beatles liderando com 132 semanas, seguidos por Taylor Swift (85 semanas), Elvis Presley (67 semanas), na frente de outros ícones como Michael Jackson, Garth Brooks e Whitney Houston. O poder dos Beatles

Embora Swift tenha ultrapassado Elvis Presley, o grupo The Beatles ainda detém o recorde absoluto, com 132 semanas no topo da Billboard 200.

Além de sua impressionante quantidade de semanas no topo, os Beatles também têm o maior número de álbuns número 1 na história da parada, com 19 álbuns conquistando o primeiro lugar. Esse recorde de álbuns número 1 é seguido por Paul McCartney, que soma 27 álbuns de número 1, considerando suas carreiras solo e com o Wings.

A dominância dos Beatles na parada se estendeu por várias décadas, com destaque para o ano de 1964, quando o grupo teve três álbuns número 1 simultaneamente: Meet the Beatles! (11 semanas), The Beatles' Second Album (5 semanas) e A Hard Day's Night (14 semanas). Isso fez com que o ano de 1964 fosse um dos mais notáveis para a banda, com um total acumulado de 30 semanas no topo da Billboard 200.

Os Beatles também foram pioneiros em termos de constância, com um novo álbum número 1 lançado a cada ano de 1964 a 1970, marcando sete anos consecutivos de lançamentos de álbuns no topo das paradas.

Em termos de impacto cultural e vendas, os Beatles continuam sendo uma referência. Sua influência na música popular e no comportamento cultural é imensa, com álbuns como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, A Hard Day’s Night, 1, Abbey Road e Meet the Beatles! figurando entre os mais performáticos de todos os tempos.

Além disso, os Beatles ainda aparecem na Billboard 200 com compilações, como 1967-1970, reentrando nas paradas mesmo décadas após seu lançamento.

Ranking dos artistas com mais semanas no topo da Billboard 200