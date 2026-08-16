Elenco dos filmes dos Beatles recria capa clássica de ‘Abbey Road’; veja vídeo

Os atores que interpretarão os integrantes dos Beatles nos quatro filmes dirigidos por Sam Mendes foram filmados enquanto recriavam a clássica capa do álbum “Abbey Road”.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan atravessando a faixa de pedestres eternizada pela banda britânica.

Dickinson interpretará John Lennon, enquanto Mescal viverá Paul McCartney. Quinn será George Harrison, e Keoghan assumirá o papel de Ringo Starr.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn and Barry Keoghan recreate the iconic Abbey Road album cover for the Beatles Biopics 🎬 #BeatlesBiopics pic.twitter.com/ykRMa0zvpu — Beatles Biopics Updates (@BeatlesBiopics) August 16, 2026

Batizado de “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, o projeto contará a história do grupo pela perspectiva de cada um dos quatro músicos. Todos os longas têm lançamento previsto para abril de 2028 pela Sony Pictures.

Ainda não foi informado se as produções chegarão aos cinemas simultaneamente ou serão lançadas semanalmente ao longo do mês. Segundo a Sony, as filmagens dos quatro títulos devem durar um ano.

O projeto representa a primeira vez que os Beatles e os responsáveis pelos espólios de Lennon e Harrison autorizaram o uso das histórias de vida e das músicas da banda em filmes de ficção destinados aos cinemas. Mendes dirigirá as quatro produções.