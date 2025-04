The Beatles: cinebiografia da banda tem elenco revelado; veja

A Sony Pictures anunciou que quatro filmes sobre os Beatles estão em desenvolvimento, com direção de Sam Mendes.

O projeto será uma quadrilogia que irá explorar as histórias individuais dos membros da banda. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn foram escalados para interpretar Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, respectivamente.

Paul Mescal, conhecido por seu papel em Normal People e sua participação em Gladiator II, será Paul McCartney nos cinemas. Harris Dickinson, famoso por Babygirl e Triangle of Sadness, ficará com o papel de John Lennon. Barry Keoghan, de Saltburn, interpretará Ringo Starr, e Joseph Quinn, de The Fantastic Four e Stranger Things, será George Harrison.

O anúncio foi feito por Mendes durante a convenção CinemaCon, em Las Vegas, no dia 31 de março, ao lado dos quatro atores. Segundo Mendes, cada filme será contado sob a perspectiva de um dos membros da banda e, embora as histórias se sobreponham em alguns momentos, elas também se desenvolverão de forma independente.

O projeto The Beatles – A Four-Film Cinematic Event será produzido por Sam Mendes, Pippa Harris, Julie Pastor e Alexandra Derbyshire. O lançamento nos cinemas está previsto para abril de 2028, com cada parte da quadrilogia sendo exibida separadamente.