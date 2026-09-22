Trump diz que Irã nunca terá arma nuclear e acordo deve sair depois das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 22, durante seu discurso na 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que o Irã nunca terá uma arma nuclear e que acredita em um acordo após as eleições americanas de meio de mandato.

"O regime fanático do Irã causou um banho de sangue não só no Oriente Médio, mas além dele. Eles eram os agressores do Oriente Médio e não são mais", disse Trump.

O americano foi o segundo a discursar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu a Assembleia com falas repletas de contrapontos à política externa americana.

Trump afirmou que avalia duas possibilidades em relação ao Irã: a retomada de um acordo diplomático ou uma ação militar contra o governo iraniano.

"Será que um acordo com o Irã será feito? Vamos deixar eles reconstruírem um país? Ou será que eu aniquilo a República Islâmica e não dou uma chance deles matarem e destruírem países?", disse.

Ao falar sobre o programa nuclear do Irã, Trump disse que o país "nunca terá uma arma nuclear" e afirmou que Teerã teria recusado propostas de negociação feitas por seu governo. Segundo o presidente americano, o regime iraniano esteve próximo de obter capacidade nuclear e representar uma ameaça para outros países, incluindo na Europa.

Trump também afirmou que acredita em um possível acordo após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, marcadas para novembro de 2026. Segundo ele, autoridades iranianas estariam aguardando o resultado do pleito para avaliar o cenário político americano.

O presidente, porém, disse que não está concorrendo nas eleições e que não atribui importância à relação entre o processo eleitoral e as negociações.

O republicano americano também mencionou a capacidade militar dos Estados Unidos e afirmou que o país mantém estoques suficientes de munições. "Aos covardes e traidores que adorariam dizer que os Estados Unidos têm pouca munição, isso não é verdade", afirmou.

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