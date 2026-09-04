Duas Olivias, vários hits: como as cantoras estão mudando o pop

Duas cantoras chamadas Olivia estão vivendo momentos de destaque nos charts e, embora tenham trajetórias diferentes, ajudam a desenhar uma mesma tendência do pop atual. Com músicas mais pessoais, confessionais e centradas em experiências emocionais, ambas conquistaram o público.

De um lado está Olivia Rodrigo, que já se consolidou como uma das maiores estrelas da música pop desta década. Do outro, Olivia Dean, que transformou seu segundo álbum em um passaporte para o estrelato internacional.

No Billboard Hot 100 desta semana, as duas aparecem simultaneamente entre as 30 primeiras posições.

Dean ocupa o 7º lugar com “So Easy (To Fall In Love)” e o 9º com “Man I Need”, enquanto Rodrigo aparece em 13º com “Drop Dead” e em 14º com “Stupid Song”. “The Cure”, de Rodrigo, está em 28º.

Olivia Dean transformou vulnerabilidade em sucesso

Nascida em Londres em 14 de março de 1999, Olivia Dean vive sua explosão na carreira neste ano, impulsionada pelo segundo álbum, “The Art of Loving”. O disco chegou ao 3º lugar da Billboard 200 e foi sustentado por sucessos como “Man I Need” e “So Easy (To Fall In Love)”.

Olivia Dean: a artista recebeu o Grammy de Artista Revelação em 2026 (Foto: John Shearer/Getty Images for The Recording Academy) ( John Shearer/Getty Images)

No Hot 100, Dean soma quatro músicas listadas em sua trajetória. “Man I Need” alcançou a 2ª posição e permaneceu 53 semanas no ranking, enquanto “So Easy (To Fall In Love)” chegou ao 5º lugar e acumula 48 semanas. “A Couple Minutes” atingiu a 26ª posição, e “Rein Me In”, parceria com Sam Fender, chegou ao 45º lugar.

Na atualização mais recente do ranking, entretanto, são justamente seus dois maiores sucessos que aparecem simultaneamente no Top 10: “So Easy (To Fall In Love)” está em 7º, enquanto “Man I Need” ocupa a 9ª posição.

O sucesso também se reflete fora das paradas. Dean ganhou o prêmio de Artista Revelação no Grammy de 2026 e passou a lotar arenas em sua primeira grande turnê pelos Estados Unidos.

“Man I Need” quase nem foi lançado

A trajetória de Dean ganhou um capítulo curioso com “Man I Need”, hoje seu maior cartão de visitas. Em entrevista ao Wall Street Journal, a cantora revela que chegou a questionar se deveria lançar a música.

Dean contou que tinha uma resistência à ideia de fazer pop e chegou a pensar que a faixa poderia estar indo longe demais.

A música, inspirada em uma sonoridade pop dançante, acabou vencendo essa insegurança e se tornou seu primeiro single a ultrapassar 1 bilhão de streams no Spotify e seu primeiro nº 1 em uma rádio pop nos Estados Unidos.

A faixa também se tornou um dos exemplos mais claros da maneira como Dean transforma situações pessoais em canções acessíveis. Seu trabalho gira repetidamente em torno do amor, dos vínculos, da insegurança e dos efeitos dos relacionamentos.

Em “The Art of Loving”, ela aborda desde a euforia do início de uma paixão até a dificuldade de lidar com um coração partido. A própria cantora já explicou que, para ela, suas músicas frequentemente nascem de experiências muito pessoais.

Olivia Rodrigo transforma sentimentos em hits

Enquanto Dean vive sua ascensão, Olivia Rodrigo já chega a esse momento como uma estrela estabelecida do pop. Aos 23 anos, a cantora acumula quatro músicas que chegaram ao topo da Billboard Hot 100.

No ranking histórico apresentado pela Billboard, Rodrigo soma 43 músicas no Hot 100 e 10 Top 10. Entre seus maiores sucessos estão “Drivers License”, que permaneceu oito semanas no topo, “Vampire”, com duas semanas em 1º lugar, e “Good 4 U”, que também alcançou a liderança.

Em 2026, a cantora ampliou novamente sua presença no ranking. “Drop Dead” chegou ao nº 1, enquanto “Stupid Song” alcançou o 3º lugar, “The Cure” chegou ao 5º e “Honeybee” atingiu o 9º. Na atualização desta quinta-feira, 3, três dessas faixas continuam entre as 30 primeiras.

O momento comercial acompanha uma fase especialmente pessoal de sua carreira.

O terceiro álbum de Rodrigo, “You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love”, tornou-se um dos discos mais bem avaliados criticamente de 2026, além de manter o status de grande lançamento comercial.

Um pop cada vez mais confessional

Apesar das diferenças entre as duas artistas, existe um ponto de encontro, as duas transformam sentimentos íntimos em música pop de grande alcance.

Rodrigo falou à Variety sobre a maneira como utiliza a composição para entender as próprias emoções. Para ela, escrever músicas funciona como uma espécie de terapia, e muitas de suas canções partem de experiências pessoais antes que ela pense em como serão recebidas pelo público.

Seu álbum mais recente explora justamente as áreas menos óbvias dos relacionamentos. A cantora explicou que queria escrever sobre uma versão mais positiva do amor, mas percebeu durante o processo que as músicas mais marcantes também carregavam melancolia, fragilidade e algo quebrado.

“The Cure”, atualmente em 28º lugar no Hot 100, resume essa abordagem. Rodrigo definiu a faixa como uma espécie de declaração central do álbum, baseada na percepção de que um relacionamento perfeito, um novo emprego ou uma paixão não são capazes de resolver problemas internos.

Dean percorre um caminho semelhante, ainda que com outra sonoridade. Seu pop com influências de soul, R&B e elementos acústicos também parte de experiências afetivas, mas frequentemente transforma essas inseguranças em mensagens de autoestima e autocuidado.

Durante seus shows, a cantora fala sobre a importância de amizades, família e amor-próprio.

Até “So Easy (To Fall In Love)”, uma música cujo título parece apontar para uma declaração romântica, ganha outro significado quando Dean a apresenta como uma canção sobre aprender a gostar de si mesma.