Grammy Awards 2024: veja data, lista de indicados e como assistir à maior premiação da música

No próximo domingo, 4, acontece a 66ª edição do Grammy Awards, a maior premiação da indústria da música. Cantoras de pop, como Miley Cyrus, Taylor Swift, Billie Eilish, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo e Dua Lipa lideram no ranking das indicações.

Três cantoras empataram no número de indicações à premiação deste ano. Taylor Swift é destaque com a publicação do álbum "Midnights", com seis nomeações, sendo "Anti-Hero" a música de maior evidência. Olivia Rodrigo vem logo em seguida, também com seis indicações. "Vampire", um hit no TikTok, foi indicada em três categorias. Billie Eilish, que chamou a atenção por receber prêmios no Globo de Ouro e ser indicada à melhor canção original no Oscar, completa o trio do empate. "What Was I Made For?", sozinha, foi indicada em quatro categorias.

Em outros gêneros, grandes bandas e artistas partem em busca da estatueta. Para o rock, Foo Fighters chega à premiação com três indicações, vindas de canções do álbum "But Here We Are", lançado em homenagem ao ex-baterista Taylor Hawkins, que morreu em 2022. O grupo concorre com o Metallica, também com três indicações, com o álbum "72 Seasons".

Indicações a parte, o Grammy é um show de celebridades. Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa subirão ao palco da Crypto.com Arena para apresentações separadas. Pelo quarto ano consecutivo, a premiação será comandada pelo comediante sul-africano Trevor Noah.

Quando será o Grammy 2024? Veja horário

O Grammy a começa às 22h (horário de Brasília), em 4 de fevereiro.

Onde assistir ao Grammy 2024?

A maior premiação do mundo da música será transmitida TV CBS (EUA). No Brasil, a transmissão ao vivo pode ser conferida na plataforma de streaming Paramount +.

Veja a lista de indicados ao Grammy 2024

Música do ano

"A&W", Lana Del Rey

"Anti-Hero", Taylor Swift

"Butterfly", Jon Batiste

"Dance the Night" (De "Barbie: O Álbum"), Dua Lipa

"Flowers", Miley Cyrus

"Kill Bill", SZA

"Vampire", Olivia Rodrigo

"What Was I Made For?" de "Barbie", Billie Eilish

Gravação do ano

"Worship", Jon Batiste

"Not Strong Enough", boygenius

"Flowers", Miley Cyrus

"What Was I Made For?" do filme "Barbie", Billie Eilish

"On My Mama", Victoria Monét

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

"Kill Bill", SZA

Álbum do ano