Madonna, Olivia Rodrigo e Billie Eilish: veja os destaques do Coachella 2026

Tradicionalmente ofuscado, o segundo fim de semana do festival deste teve participações especiais de peso

Madonna e Sabrina Carpenter: artistas dividiram o palco do Coachella na última sexta-feira, 17 (X/@scorpiorule1982/Coachella/Reprodução)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h11.

Com 27 anos de história, o festival Coachella deixou de ser apenas um festival para se tornar um pilar da cultura pop e da economia dos influenciadores. Impulsionado pelo streaming no YouTube e pelo alcance das redes sociais, o evento dita tendências globais e, hoje, muitos shows parecem desenhados tanto para o público no deserto quanto para a audiência online.

Enquanto o primeiro fim de semana é impulsionado pela "cultura de influenciadores", o segundo fim de semana apresenta áreas VIP menos lotadas e menos festas externas, focando em um público que busca a música.

No entanto, 2026 quebrou o protocolo. O segundo fim de semana, historicamente visto como o "primo pobre" do evento, brilhou mais que a abertura. Enquanto o fim de semana inicial costuma ser o grande palco da música, o segundo entregou momentos que entrarão para a história, com aparições surpresas de nomes como Madonna, Billie Eilish e Olivia Rodrigo.

Madonna aparece de surpresa

O destaque absoluto do final de semana foi a aparição de Madonna na sexta-feira, 17. A rainha do pop surpreendeu o público ao se juntar a Sabrina Carpenter no palco para cantar "Vogue", "Bring Your Love", um trecho de "Get Together" e finalizar com "Like a Prayer".

A participação foi estrategicamente calculada pela cantora e veio logo após o anúncio de seu novo álbum "Confessions on a Dance Floor II".

Outros momentos marcantes

Billie Eilish e Justin Bieber: Eilish subiu ao palco para acompanhar Bieber em "One Less Lonely Girl", protagonizando um momento carregado de emoção, já que a cantora é fã declarada do astro desde sua infância.

Olivia Rodrigo e Addison Rae: Rodrigo não apenas cantou "Headphones On" com Rae, mas também fez a estreia ao vivo de seu novo single, "drop dead".

The Strokes: a banda indie, ao final da apresentação, exibiu imagens e declarações denunciando o envolvimento dos EUA em conflitos externos, incluindo filmagens de bombardeios no Irã e em Gaza.

Kacey Musgraves: a artista fez uma entrada épica montada em um cavalo, trazendo um toque do festival country para o deserto.

