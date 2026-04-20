Madonna, Olivia Rodrigo e Billie Eilish: veja os destaques do Coachella 2026

Madonna e Sabrina Carpenter: artistas dividiram o palco do Coachella na última sexta-feira, 17 (X/@scorpiorule1982/Coachella/Reprodução)
Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h11.
Com 27 anos de história, o festival Coachella deixou de ser apenas um festival para se tornar um pilar da cultura pop e da economia dos influenciadores. Impulsionado pelo streaming no YouTube e pelo alcance das redes sociais, o evento dita tendências globais e, hoje, muitos shows parecem desenhados tanto para o público no deserto quanto para a audiência online.
Enquanto o primeiro fim de semana é impulsionado pela "cultura de influenciadores", o segundo fim de semana apresenta áreas VIP menos lotadas e menos festas externas, focando em um público que busca a música.
No entanto, 2026 quebrou o protocolo. O segundo fim de semana, historicamente visto como o "primo pobre" do evento, brilhou mais que a abertura. Enquanto o fim de semana inicial costuma ser o grande palco da música, o segundo entregou momentos que entrarão para a história, com aparições surpresas de nomes como Madonna, Billie Eilish e Olivia Rodrigo.
O destaque absoluto do final de semana foi a aparição de Madonna na sexta-feira, 17. A rainha do pop surpreendeu o público ao se juntar a Sabrina Carpenter no palco para cantar "Vogue", "Bring Your Love", um trecho de "Get Together" e finalizar com "Like a Prayer".
A participação foi estrategicamente calculada pela cantora e veio logo após o anúncio de seu novo álbum "Confessions on a Dance Floor II".
Madonna & Sabrina Carpenter Coachella Live 2026 (full) #bringyourlove pic.twitter.com/HqImGw6NM3
— Juliaeno Targaryen & consorte: COADF II Era 🪩 )|( (@ppinkdiamondd) April 18, 2026
Billie Eilish e Justin Bieber: Eilish subiu ao palco para acompanhar Bieber em "One Less Lonely Girl", protagonizando um momento carregado de emoção, já que a cantora é fã declarada do astro desde sua infância.
Confira o momento em que Billie Eilish é chamada para ser a “One Less Lonely Girl” de Justin Bieber no Coachella, e o pós com ela EMOCIONADÍSSIMA! 😭🤍 pic.twitter.com/Tubp9xXLoR
— Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) April 19, 2026
Olivia Rodrigo e Addison Rae: Rodrigo não apenas cantou "Headphones On" com Rae, mas também fez a estreia ao vivo de seu novo single, "drop dead".
Performance completa de "drop dead" com Addison Rae, no Coachella. 💗 pic.twitter.com/v0lXggIfMd
— Olivia Rodrigo Brasil | Fã-site (@oliviarodrbr) April 19, 2026
The Strokes: a banda indie, ao final da apresentação, exibiu imagens e declarações denunciando o envolvimento dos EUA em conflitos externos, incluindo filmagens de bombardeios no Irã e em Gaza.
At Coachella, The Strokes ended their Weekend 2 performance by playing a video showing the Israeli destruction of a university in Gaza, condemning U.S. foreign policy and its support for Israel's war crimes. pic.twitter.com/Zw42P0lPDq
— Quds News Network (@QudsNen) April 19, 2026
Kacey Musgraves: a artista fez uma entrada épica montada em um cavalo, trazendo um toque do festival country para o deserto.
Kacey Musgraves arrives on horseback for her Coachella set. ★ #KACEYCHELLA pic.twitter.com/iMMaR5kUXa
— Kacey Musgraves Access (@KaceyAccess) April 18, 2026