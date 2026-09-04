O que significa Avenged Sevenfold? Entenda a origem bíblica do nome da banda

O Avenged Sevenfold leva seu metal ao Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado, 5 de setembro. A banda norte-americana será a atração principal da noite e está programada para subir ao palco às 0h05, depois de Sepultura, Machine Gun Kelly e Bring Me The Horizon.

Antes de a banda subir ao palco do festival, uma pergunta ainda desperta a curiosidade do público: afinal, o que significa Avenged Sevenfold?

A resposta está na Bíblia, mais precisamente na história de Caim e Abel, no livro de Gênesis. A expressão pode ser traduzida como "vingado sete vezes" e foi escolhida por M. Shadows, vocalista e um dos fundadores do grupo.

O nome veio de Caim e Abel

A história aparece no quarto capítulo de Gênesis. Depois de Caim matar seu irmão Abel, Deus o marca para impedir que outras pessoas o matem.

Na passagem, Deus afirma que quem matar Caim sofrerá uma vingança multiplicada por sete. É daí que vem a expressão que deu origem ao nome da banda.

A palavra "sevenfold" significa "sete vezes". Já "avenged" vem do verbo inglês "avenge", relacionado a vingar ou buscar vingança. Juntas, as palavras formam a ideia de "vingado sete vezes".

A referência também aparece em uma das primeiras músicas da banda. "Chapter Four", lançada no álbum "Waking the Fallen", faz referência ao quarto capítulo de Gênesis, justamente onde a história de Caim e Abel é apresentada.

M. Shadows escolheu o nome

M. Shadows, cujo nome verdadeiro é Matthew Sanders, foi quem sugeriu o nome para a banda. A escolha aconteceu durante os primeiros anos do grupo, formado em 1999 em Huntington Beach, na Califórnia. Na época, os integrantes ainda estavam construindo a identidade visual e musical que mais tarde se tornaria característica do Avenged Sevenfold.

O nome fazia parte dessa proposta. A banda também adotou pseudônimos para os integrantes, como Zacky Vengeance e Synyster Gates.

Em entrevista à MARVIN, o músico explicou que a intenção desde o começo era apostar em uma estética exagerada e diferente dentro da cena em que estavam inseridos.

O nome escolhido por Shadows acabou acompanhando todas as transformações do grupo. O Avenged Sevenfold saiu do metalcore dos primeiros discos, ampliou suas influências e passou a incorporar elementos de heavy metal tradicional, hard rock e música progressiva.

Quando será o show do Avenged Sevenfold no Rock in Rio?

O Avenged Sevenfold se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado, 5, às 0h05. A banda encerra a programação do palco principal naquela noite.

O grupo será precedido por Sepultura, às 16h40, Machine Gun Kelly, às 19h, e Bring Me The Horizon, às 21h20.

A apresentação de 2026 marca a terceira participação do grupo no Rock in Rio. A primeira aconteceu em 22 de setembro de 2013, durante a edição que também teve Slayer e Iron Maiden entre as atrações do Palco Mundo.

A segunda passagem veio 11 anos depois. Em 15 de setembro de 2024, o Avenged Sevenfold voltou ao festival como headliner do Palco Mundo, encerrando a programação daquela noite.