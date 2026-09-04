Morango cravejado do amor: como fazer a receita que viralizou nas redes

Morango do amor: versão cravejada combina morango, brigadeiro, chocolate branco e caramelo (Reprodução/iFood)
Redatora
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16h21.
Última atualização em 4 de setembro de 2026 às 20h33.
O morango do amor ganhou uma nova versão que começou a viralizar nas redes sociais. Chamado de morango cravejado, o doce mantém a combinação de morango e brigadeiro, mas troca a tradicional calda vermelha por uma cobertura de chocolate branco com pedaços de caramelo.
A nova receita começou a aparecer em vídeos de confeiteiros no Instagram e no TikTok. A preparação também chamou atenção pelo acabamento mais elaborado e pela possibilidade de venda por um preço maior.
O morango do amor original se tornou uma febre nas redes sociais em 2025. A sobremesa combina morango, brigadeiro branco e uma camada de caramelo vermelho, inspirada na tradicional maçã do amor.
A principal diferença está na cobertura. Em vez de receber diretamente a calda vermelha, o morango é banhado em chocolate branco.
O caramelo é preparado separadamente e deixado endurecer. Depois, a placa é quebrada em pequenos pedaços, que são incorporados à cobertura de chocolate.
O resultado é uma casca com pedaços crocantes de caramelo. Por dentro, permanecem o morango e o brigadeiro branco.
Uma das versões que viralizaram nas redes sociais leva ingredientes semelhantes aos usados no morango do amor tradicional.
Entre eles estão:
As quantidades podem variar de acordo com a receita e o tamanho dos morangos utilizados.
O primeiro passo é preparar o brigadeiro branco. O leite condensado, o creme de leite e o leite em pó são levados ao fogo até atingir uma consistência firme.
Enquanto o brigadeiro esfria, é feito o caramelo. O açúcar é aquecido até derreter e ganhar consistência, com a adição do corante vermelho.
A calda é então espalhada sobre uma superfície adequada e deixada até endurecer. Depois, o caramelo é quebrado em pedaços pequenos.
Para montar o doce, o morango é envolvido pelo brigadeiro branco. Em seguida, recebe a cobertura de chocolate branco com os pedaços de caramelo.
@cepejulio Morango Cravejado 🍓💎 Essa é a minha versão dessa receita viral ✨ Ingredientes👇🏼 390g Leite condensado (1 lata) 200g Creme de leite (1 caixinha) 400g Morangos 100g Açúcar (½ xícara) Corante em gel vermelho 300g Chocolate branco ou cobertura. #morangocravejado #receita #confeitaria #bombom #morango ♬ som original - Julio Cepe
@tpmjuferrazMORANGO DO AMOR CRAVEJADO é bom? Claro que eu tinha que provar pra dar minha opinião 🍓🫣 Salva pra fazer em casa! E me conta: será que esse hype vai durar pra sempre? Hahaha MORANGO DO AMOR COM CHOCOLATE BRANCO 🍓 Brigadeiro branco 1 leite condensado 100g creme de leite 100g chocolate branco Leve ao fogo até ponto de brigadeiro firme. Esfrie bem e envolva os morangos bem secos. Calda vermelha 400g açúcar 120ml água 20ml vinagre Corante vermelho Leve ao fogo, sem mexer, até ponto de bala dura, cerca de 145–150°C. Montagem Derreta e tempere o chocolate branco. Banhe o morango no chocolate branco e use parte da calda vermelha junto dele para criar o efeito cravejado. Finalize com o restante da calda por cima. Pronto! 🍓🤍♬ Market Day Swing - Harvest Swing