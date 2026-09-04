Morango cravejado do amor: como fazer a receita que viralizou nas redes

O morango do amor ganhou uma nova versão que começou a viralizar nas redes sociais. Chamado de morango cravejado, o doce mantém a combinação de morango e brigadeiro, mas troca a tradicional calda vermelha por uma cobertura de chocolate branco com pedaços de caramelo.

A nova receita começou a aparecer em vídeos de confeiteiros no Instagram e no TikTok. A preparação também chamou atenção pelo acabamento mais elaborado e pela possibilidade de venda por um preço maior.

O morango do amor original se tornou uma febre nas redes sociais em 2025. A sobremesa combina morango, brigadeiro branco e uma camada de caramelo vermelho, inspirada na tradicional maçã do amor.

Como é o morango do amor cravejado

A principal diferença está na cobertura. Em vez de receber diretamente a calda vermelha, o morango é banhado em chocolate branco.

O caramelo é preparado separadamente e deixado endurecer. Depois, a placa é quebrada em pequenos pedaços, que são incorporados à cobertura de chocolate.

O resultado é uma casca com pedaços crocantes de caramelo. Por dentro, permanecem o morango e o brigadeiro branco.

Ingredientes do morango cravejado

Uma das versões que viralizaram nas redes sociais leva ingredientes semelhantes aos usados no morango do amor tradicional.

Entre eles estão:

1 lata de leite condensado

200 g de creme de leite

40 g de leite em pó

Morangos

200 g de açúcar

Corante vermelho

Chocolate branco

As quantidades podem variar de acordo com a receita e o tamanho dos morangos utilizados.

Como preparar o doce

O primeiro passo é preparar o brigadeiro branco. O leite condensado, o creme de leite e o leite em pó são levados ao fogo até atingir uma consistência firme.

Enquanto o brigadeiro esfria, é feito o caramelo. O açúcar é aquecido até derreter e ganhar consistência, com a adição do corante vermelho.

A calda é então espalhada sobre uma superfície adequada e deixada até endurecer. Depois, o caramelo é quebrado em pedaços pequenos.

Para montar o doce, o morango é envolvido pelo brigadeiro branco. Em seguida, recebe a cobertura de chocolate branco com os pedaços de caramelo.