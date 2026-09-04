Série de Harry Potter ganha novos atores para segunda temporada; veja elenco

A série de Harry Potter da HBO ganhou três novos nomes para a segunda temporada. Lenny Rush, Bonnie Hill e Billy Barratt foram anunciados nesta sexta-feira, 4, nos papéis de Dobby, Gina Weasley e Tom Riddle, respectivamente.

A segunda temporada já está em produção e dará continuidade à adaptação dos livros de J.K. Rowling. A proposta da HBO é dedicar cada temporada a um dos sete volumes da saga, permitindo desenvolver histórias e personagens que tiveram pouco espaço nos oito filmes.

A primeira temporada será baseada em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'. A série tem Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Quem são os novos atores de Harry Potter?

Lenny Rush (Dobby), Bonnie Hill (Gina Weasley) e Billy Barratt (Tom Riddle) se juntam ao elenco de Harru Potter para a segunda temporada. (Divulgação/HBO Max)

Lenny Rush interpretará Dobby, o elfo doméstico que se torna um dos personagens importantes da história de Harry. Bonnie Hill será Gina Weasley, irmã mais nova de Ron, enquanto Billy Barratt viverá Tom Riddle.

Riddle é uma versão jovem de Voldemort, personagem que terá papel central na trama da segunda temporada, baseada em 'Harry Potter e a Câmara Secreta'.

Os três se juntam a um elenco que já inclui John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Kit Harington também foi confirmado para a segunda temporada, no papel de Gilderoy Lockhart.

O que muda em relação aos filmes?

A principal diferença da nova produção está no formato. Os oito filmes originais precisaram adaptar sete livros em pouco mais de uma década de lançamentos. Na série, a HBO pretende usar temporadas inteiras para desenvolver cada volume.

Esse formato permite recuperar elementos que ficaram de fora das adaptações para o cinema. A produção também poderá explorar com mais detalhes a rotina dos alunos em Hogwarts, personagens secundários e ambientes do castelo.

Um exemplo é Pirraça, o poltergeist de Hogwarts que aparece nos livros, mas não chegou aos filmes. O personagem já foi confirmado para a nova série.

Quem interpreta Harry, Hermione e Ron?

A nova versão tem Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Eles substituem Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, que interpretaram o trio nos oito filmes.

O novo elenco adulto também inclui John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape e Nick Frost como Hagrid.

Entre os demais nomes confirmados estão Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley e Bertie Carvel como Cornelius Fudge.

Quando estreia a série de Harry Potter?

A primeira temporada será lançada em 2027 pela HBO e estará disponível no HBO Max nos mercados em que o serviço opera. A produção é comandada pela roteirista e produtora executiva Francesca Gardiner, enquanto Mark Mylod será produtor executivo e dirigirá vários episódios.

J.K. Rowling também participa como produtora executiva, ao lado de Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, da Brontë Film and TV, e David Heyman, da Heyday Films.