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A um mês das eleições, 'Vote Pelo Clima' reúne candidatos alinhados à agenda climática

"Se não participamos da política, as decisões serão tomadas sem nós", diz diretora executiva do Clima de Política, por trás da plataforma que já reúne mais de 137 candidaturas e 90 organizações

Agenda climática ganha espaço entre eleitores diante do aumento de eventos extremos no país; Primeiro turno acontece em 4 de outubro (Imagem gerada por IA)

Agenda climática ganha espaço entre eleitores diante do aumento de eventos extremos no país; Primeiro turno acontece em 4 de outubro (Imagem gerada por IA)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16h15.

Última atualização em 4 de setembro de 2026 às 17h48.

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As eleições não são o fim em si, mas o ponto de partida e a porta de entrada para o cidadão ser protagonista do futuro.

A frase é de Beatriz Pagy, diretora executiva do Instituto Clima de Política, e resume o espírito por trás do Vote pelo Clima, plataforma que chega à sua quarta edição em 2026 com a missão de conectar eleitores a candidaturas comprometidas com o combate à crise climática.

"Queremos estar a serviço da democracia, para ajudar a moldar o futuro do país", afirma, em entrevista à EXAME.

A um mês do primeiro turno, a iniciativa do Instituto Clima de Política já soma mais de 137 candidaturas inscritas e o apoio de 90 organizações da sociedade civil, entre elas Oxfam, Greenpeace, Observatório do Clima, Instituto Marielle Franco, Comitê Chico Mendes e O Tempo Virou.

O contexto em que a plataforma se encontra não deixa dúvidas sobre a urgência da pauta: em pouco mais de dez anos, o Brasil registrou 70.361 decretos de emergência ou estado de calamidade por eventos climáticos extremos, expedidos por 5.279 municípios.

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), quase 70% desses decretos tiveram como causa secas, estiagens ou excesso de chuvas.

O prejuízo financeiro cresceu na mesma proporção: saltou de R$ 8,5 bilhões em 2013 para R$ 732,2 bilhões em 2024, uma média anual de R$ 61 bilhões.

Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul concentram a maior parte dessas perdas, somando R$ 323 bilhões e quase metade do total registrado.

"O custo da inação é muito mais caro do que agir antes com a adaptação das cidades e mitigação das emissões. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, sentiram isso pesar", destaca Beatriz.

Pesquisas recentes mostram que a população já sente esse impacto no dia a dia: segundo o Datafolha, 9 em cada 10 brasileiros consideram que já sofreram consequências das mudanças climáticas em suas vidas.

Outro levantamento, feito após a tragédia histórica do Rio Grande do Sul em 2024, apontou que 99% dos brasileiros associaram o desastre à um clima alterado pelas ações humanas.

Seis anos depois, um movimento em expansão

O Vote pelo Clima nasceu em 2020, na esteira das eleições municipais daquele ano, a partir de uma constatação: faltava, entre o eleitorado, uma cultura mais forte de cobrança e engajamento com pautas climáticas nas urnas.

Desde então, a cada novo ciclo eleitoral seja municipal ou presidencial, a equipe do Instituto Clima de Política observou um maior interesse tanto de candidatos quanto de eleitores pelo tema.

"Vivemos uma crise de informação e de credibilidade sobre o que podemos acreditar ou não. Por isso é tão importante termos uma referência confiável", diz Beatriz, ao explicar por que a plataforma se tornou ainda mais relevante num momento de polarização e desinformação nas redes.

O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente pelo candidato ou por sua equipe, no site votepeloclima.org, até 25 de setembro. A organização recomende a inscrição o quanto antes, para que a candidatura ganhe visibilidade por mais tempo na plataforma.

Cada candidatura pode registrar até cinco propostas próprias, alinhadas a uma das 20 bandeiras temáticas, que vão de Água e Saneamento a Energia Renovável, passando por Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, Redução de Desastres e Transparência e Combate à Corrupção.

Para ser validada, a candidatura passa por quatro critérios: ter registro válido no TSE; não ter histórico de discurso de ódio na internet; não ter histórico de crimes ambientais; e assumir publicamente quatro compromissos mínimos: defesa da democracia, enfrentamento da crise climática, proteção dos direitos humanos e da justiça climática, e respeito aos limites ecológicos do planeta.

A plataforma também funciona como um "filtro" para o próprio eleitor, reforça a diretora. Diferentemente de candidatos ao Executivo, que são obrigados por lei a apresentar um plano de governo, candidatos ao Legislativo não têm essa exigência e "isso faz plataforma um espaço raro onde essas propostas ficam concentradas e visíveis", segundo Beatriz.

O eleitor pode ainda filtrar candidaturas por recorte, como gênero, para encontrar quem mais representa seus valores.

"Poucas pessoas teriam tempo de olhar candidato por candidato. Só para deputado federal em São Paulo são 1.114 nomes. Criar uma curadoria confiável é o maior valor que entregamos", complementa a diretora.

Uma novidade nesta edição

Para 2026, a plataforma passa a contar com um painel que atualiza automaticamente a lista de candidaturas cadastradas a cada nova inscrição, além de uma aba de materiais de apoio, com conteúdos produzidos por organizações parceiras para ajudar o eleitor a se informar antes de decidir seu voto.

"Se não participamos da política, essas decisões serão tomadas sem nós. Não é preciso ser candidato, mas é preciso acompanhar e cobrar", conclui a diretora executiva. Para conferir as candidaturas alinhadas à agenda climática, acesse aqui. 

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    1/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP)

    2/17 Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP) (Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)

  • Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)

    3/17 Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP) (Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)

  • Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP

    4/17 Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP (Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)

  • Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

    5/17 Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)

  • Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    6/17 Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)

  • Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    7/17 Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)

  • Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    8/17 Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)

  • 9/17 (Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)

  • 10/17 (Destruição no RS após chuvas e enchentes)

  • Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP

    11/17 Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP (Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)

  • Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS).

    12/17 Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS). (Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)

  • Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”

    13/17 Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações” (Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    14/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • 15/17 (Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)

  • Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas.

    16/17 Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas. (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)

  • 17/17 (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)

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