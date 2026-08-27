Olivia Rodrigo ganha exposição em museu do Grammy com peças do clipe de 'The Cure'

Olivia Rodrigo ganhará uma exposição no Grammy Museum, em Los Angeles, dedicada ao videoclipe de "The Cure". A mostra, chamada "Olivia Rodrigo: The Cure Unraveled", será aberta em 2 de setembro e ficará em cartaz até 22 de fevereiro de 2027.

A mostra destacará objetos, obras de arte e cenários criados para o videoclipe de "The Cure", lançado três meses antes da abertura da exposição.

Entre os itens que estarão inicialmente em exibição estão o figurino de enfermeira usado por Rodrigo, um coração de feltro e uma miniatura de uma sala de cirurgia.

A exposição também apresentará obras costuradas à mão utilizadas na embalagem do álbum "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love".

O Grammy Museum planeja ampliar a exposição no início do outono americano, acrescentando objetos de diferentes momentos da trajetória de Rodrigo. Os detalhes da expansão ainda serão anunciados.

Olivia Rodrigo fará apresentação no museu

Na véspera da abertura oficial da mostra, em 1º de setembro, Rodrigo participará de um evento no museu. A cantora conversará com o cineasta Cameron Crowe e fará uma apresentação ao vivo.

Os ingressos para o encontro começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 28, nos EUA.

A participação de Rodrigo acontece pouco depois do festival Daisy Chain Fields, realizado em Irvine, que terá a cantora como atração principal de um lineup formado exclusivamente por mulheres.

Álbum antecede turnê de 86 shows

Rodrigo também se prepara para iniciar a "Unraveled Tour", com 86 apresentações. A turnê começa em 25 de setembro, em Hartford.

O álbum "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" está entre os lançamentos mais bem avaliados do ano e é apontado como candidato a receber várias indicações ao Grammy de 2027. O período de elegibilidade para a premiação termina nesta sexta-feira.

Exposição tem significado especial para cantora

Rodrigo contou que cresceu frequentando o Grammy Museum e considera importante o trabalho realizado pela instituição. Para ela, a exposição representa uma espécie de retorno ao local e permitirá apresentar ao público peças do videoclipe que têm significado pessoal.

Kelsey Goelz, curadora do Grammy Museum, afirmou que a mostra pretende revelar os bastidores da produção de um videoclipe profissional e destacar a importância do trabalho artesanal e feito à mão.

A curadora também afirmou que a expansão prevista para o fim do ano ajudará a apresentar uma história mais ampla sobre a carreira de Rodrigo.