Fim da Guerra da Ucrânia? Zelensky e Trump propõem cessar-fogo a Moscou

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta sexta-feira, 4, que propôs à Rússia um cessar-fogo durante a visita de enviados pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pouco depois, o republicano confirmou a informação, afirmando que seus representantes em Kiev estão "levando a eles [Moscou] uma proposta para acabar com a guerra".

A perspectiva de um cessar-fogo vem após meses de intensificação nas campanhas bélicas tanto da Rússia quanto da Ucrânia. O conflito já dura mais de quatro anos e levou a mais de 68 mil mortes de civis, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas do final de julho.

Além de confirmar o envio de negociadores, Trump também voltou a afirmar que Vladimir Putin não pretende atacar um país da Otan.

A declaração foi feita após a Alemanha acusar a Rússia de uma tentativa de ataque com drone contra um aeroporto. Questionado sobre a acusação, Trump afirmou que conhece Putin e que, em sua avaliação, o presidente russo não pretende atacar o território da aliança militar.

O que prevê a proposta de cessar-fogo?

Zelensky afirmou que a Ucrânia está disposta a interromper seus ataques aéreos durante o período necessário para a realização das negociações. Em contrapartida, o presidente ucraniano espera que Moscou adote a mesma medida e suspenda seus ataques pelo mesmo período.

A proposta foi apresentada durante a passagem por Kiev dos enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, que também devem viajar a Moscou. Segundo uma autoridade ucraniana ouvida pela AFP, a visita à capital ucraniana está prevista para domingo.

Witkoff e Kushner já estiveram outras vezes em Moscou. A ida de ambos a Kiev vinha sendo negociada havia meses. Até o momento, porém, o governo russo não confirmou oficialmente a visita.

Trump diz que há chance de acordo

Trump confirmou que enviou os dois representantes a Moscou e Kiev com uma proposta para tentar encerrar a guerra. Segundo o presidente americano, existe uma possibilidade de que os esforços resultem em um acordo.

Desde que retornou à Casa Branca, no início de 2025, Trump promoveu diferentes rodadas de negociações com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito, mas as iniciativas ainda não produziram avanços concretos.

Os esforços diplomáticos perderam espaço na agenda de Washington após o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro. No fim de julho, entretanto, Zelensky conversou por telefone com os enviados do presidente americano em uma tentativa de retomar as negociações diplomáticas.

Proposta ocorre após ataque em Kiev

O anúncio do cessar-fogo ocorreu poucas horas depois de um ataque de drone russo contra a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), em Kiev.

De acordo com Zelensky, o ataque teve como alvo direto o gabinete do chefe do serviço de segurança, Oleksander Poklad. Ele não estava no local no momento da ofensiva, segundo uma fonte próxima ao caso.

O ataque deixou 12 pessoas feridas, conforme a administração militar de Kiev. O prédio atingido deverá passar por obras de restauração. Jornalistas da AFP também registraram uma coluna de fumaça sobre a região central da capital ucraniana, onde algumas vias foram bloqueadas.

Nas últimas semanas, a Rússia aumentou os ataques com drones e mísseis contra Kiev e outras cidades ucranianas. As forças ucranianas também ampliaram os bombardeios contra território russo.

Na terça-feira, Zelensky afirmou que drones ucranianos fariam com que o espaço aéreo da Rússia se tornasse perigoso para sobrevoos. O presidente russo, Vladimir Putin, classificou a declaração como "terrorista".

Ele já é considerado o confronto armado mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

*Com AFP