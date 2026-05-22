Olivia Rodrigo lança 'The Cure', segundo single do novo álbum; confira

A cantora Olivia Rodrigo lançou nesta sexta-feira, 22, o segundo single de seu novo álbum "You Look Pretty Sad For a Girl So In Love".

"The Cure" é o título da faixa, que divide o nome com a famosa banda gótica com quem a própria popstar já colaborou no palco do festival Glastonburry de 2025. "Eu amo muito a banda, mas é apenas uma coincidência feliz", disse a popstar em entrevista ao Elvis Duran Show. Sobre a relação dela com Robert Smith, o cantor do The Cure, Olivia disse: "Eu amo ele, falamos toda semana, ele é incrível."

O novo single é uma balada melancólica com influência do pop alternativo da década de 1990.

Lançamento do videoclipe de 'The Cure'

O clipe para o single se passa em um hospital da década de 1950, estilizado com fios de lã e cores pastel, além de efeitos visuais que remetem a colagens de papel.

Olivia aparece caracterizada como uma enfermeira dos anos 1950, mas, ao fim do vídeo, a versão da cantora na vida real quebra a casa de bonecas em que o restante do vídeo de passa.

Para o lançamento, o YouTube fez que a barra de rolagem do vídeo fosse temática, em cor rosa e com um novelo de lã. Confira:

O novo álbum de Olivia Rodrigo

O novo disco de Olivia Rodrigo se chama "You Look Pretty Sad For a Girl So In Love" ("você parece bastante triste para uma garota tão apaixonada"), e já tem data de lançamento marcada.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, ela divulgou a capa do novo projeto musical no início de abril.

Olivia disse que o novo LP é predominantemente composto por "músicas tristes de amor", em entrevista à Vogue britânica. O veículo afirmou que esse é o álbum mais experimental da carreira da cantora até o momento.

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Quando é o lançamento do terceiro álbum de Olivia Rodrigo?

De acordo com a publicação da artista no Instagram, o projeto será lançado no dia 12 de junho deste ano.

Fim da era 'Guts' em 2025

O segundo álbum de Olivia Rodrigo, "GUTS", foi lançado em setembro de 2023 e chegou aos primeiros lugares das paradas e das redes sociais.

“Vampire” e “Bad Idea, Right?” viralizaram no TikTok, e o álbum apareceu em mais de 30 listas de melhores de 2023, incluindo as do The New York Times, Rolling Stone, NPR e Pitchfork.

Não demorou muito para que o disco atingisse o topo da Billboard 200, tornando a cantora a primeira artista feminina em quase uma década a estrear seus dois primeiros álbuns no topo do ranking.

Olivia Rodrigo embarcou em sua turnê mundial, com 93 datas, passando por América do Norte, Europa, Reino Unido, Ásia, América do Sul e Austrália. A GUTS World Tour terminou em março de 2025.