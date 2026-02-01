Quem é Olivia Dean, vencedora do Grammy de Artista Revelação

Olivia Dean: cantora venceu o Grammy de Artista Re ( John Shearer/Getty Images)
Publicado em 1 de fevereiro de 2026
Última atualização em 1 de fevereiro de 2026 às 23h21.
A cantora britânica Olivia Dean, 26, foi a vencedora da categoria Artista Revelação no Grammy Awards de 2026. A premiação ocorreu neste domingo, 1º, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos.
Dean concorria ao prêmio com outros sete nomes: Katseye, The Marías, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren e Lola Young. Com a vitória, ela se junta a uma lista de artistas que já conquistaram o prêmio, como os Beatles, Adele e Mariah Carey.
Com faixas de destaque como "Man I Need" e "So Easy To Fall in Love", Olivia Dean iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência. Aos 15 anos, foi aceita na BRIT School, escola pública de artes performáticas do Reino Unido, onde começou estudando teatro antes de migrar para a composição musical. Seu primeiro trabalho relevante foi como vocal de apoio do grupo Rudimental, em 2016. Três anos depois, lançou seu EP de estreia.
A virada na carreira ocorreu em 2021, quando foi escolhida como Artista Revelação do Ano pela Amazon Music. O reconhecimento se repetiu em 2023, desta vez pela BBC Music, no mesmo ano em que lançou seu primeiro álbum, Messy.
Em setembro de 2025, Olivia Dean alcançou projeção internacional com o lançamento do álbum The Art Of Loving, que chegou à quarta posição da Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos. O disco inclui os singles que impulsionaram sua ascensão global.