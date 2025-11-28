Demogorgons e tensões: como os anos de Stranger Things moldaram a história

Com a primeira parte da quinta e última temporada sendo exibida pela Netflix, Stranger Things conseguiu alcançar vários feitos. Um deles foi bugar os servidores do streaming nas primeiras horas de exibição dos novos episódios. No Brasil, o seriado bateu recorde de marcas que quiseram associar seus nomes ao universo do mundo invertido.

Mas o seriado também vai além. Pode ser considerado, com o devido distanciamento, uma aula de história. Separamos alguns fatos importantes que aconteceram na vida real nos anos em que se passam as quatro primeiras temporadas desse fenômeno da cultura pop.

1983: Entre Demogorgons e Guerra Fria

O presidente Ronald Reagan estava no final de seu primeiro mandato como líder dos EUA / Bettmann/Getty Images (Bettmann/Getty Images)

Enquanto Will Byers desaparecia no Mundo Invertido e passávamos a conhecer a figura do Demogorgon, o planeta vivia sob tensão nuclear.

Política e Guerra Fria: Em setembro, a União Soviética derrubou o voo 007 da Korean Air Lines, aumentando o risco de conflito com os EUA. Ronald Reagan anunciava a Iniciativa de Defesa Estratégica, apelidada de “Guerra nas Estrelas”, um sistema antimísseis futurista.

Surge o primeiro telefone celular comercial (Motorola DynaTAC 8000X), custando quase US$4.000.

Surge o primeiro telefone celular comercial (Motorola DynaTAC 8000X), custando quase US$4.000. Cultura pop: Michael Jackson dominava as paradas com Thriller, enquanto Star Wars: O Retorno de Jedi lotava cinemas. Videogames como Mario Bros. começavam a se popularizar.

Michael Jackson em Thriller (YouTube/Reprodução)

Brasil: A inflação disparava e o movimento pelas Diretas Já começava a ganhar força.

1984: O ano que parecia Orwelliano

A segunda temporada reflete um clima de vigilância e segredos governamentais. No mundo, Guerra Fria e tecnologia davam o tom.

Política: A Guerra Fria seguia intensa, com espionagem e corrida armamentista.

A Guerra Fria seguia intensa, com espionagem e corrida armamentista. Tecnologia: A Apple lança o Macintosh, revolucionando a computação pessoal

Steve Jobs: cofundador da Apple faleceu em outubro de 2011. (Macintosh/Reprodução)

Cultura pop: Ghostbusters e The Terminator estreiam, trazendo ficção científica e humor para as telas. Madonna explode com Like a Virgin, enquanto Prince lança Purple Rain.

Brasil: As Diretas Já mobilizam milhões, pedindo eleições diretas para presidente.

As Diretas Já mobilizam milhões, pedindo eleições diretas para presidente. Curiosidade: O livro “1984”, de George Orwell, parecia mais atual do que nunca, com governos investindo em vigilância.

1985: Música contra monstros e fome

Enquanto Eleven descobria novos poderes, o mundo celebrava a união pela música.

Eventos globais: O Live Aid , concerto histórico com Queen, U2 e outros, arrecada fundos contra a fome na África.

O , concerto histórico com Queen, U2 e outros, arrecada fundos contra a fome na África. Ciência: Descoberta do buraco na camada de ozônio alerta para riscos ambientais.

Descoberta do buraco na camada de ozônio alerta para riscos ambientais. Cultura pop: De Volta para o Futuro redefine a ficção científica nos cinemas. No som, Dire Straits lança Brothers in Arms, e o rock domina rádios.

Cena do filme "De volta para o futuro" (Universal/Divulgação)

Brasil: Tancredo Neves é eleito presidente, mas morre antes de assumir, marcando a transição para a democracia.

1986: Tragédias e transições

O quarto ano da série coincide com um período sombrio e transformador.

Desastre nuclear: Em abril, Chernobyl explode, espalhando radiação pela Europa e gerando pânico mundial.

Em abril, explode, espalhando radiação pela Europa e gerando pânico mundial. Exploração espacial: A explosão da Challenger choca os EUA e interrompe o programa espacial.

Cães de Chernobyl (Dimitar DILKOFF / AFP/Getty Images)

Cultura pop: Nintendo domina os lares com o NES, consolidando a cultura gamer. No cinema, Top Gun e Aliens são sucessos absolutos.

domina os lares com o NES, consolidando a cultura gamer. No cinema, Top Gun e Aliens são sucessos absolutos. Brasil: José Sarney assume a presidência e lança o Plano Cruzado para conter a inflação, mudando a moeda nacional.

Quais episódios de ‘Stranger Things’ rever antes da 5ª temporada?

Para preparar os fãs para a reta final, os criadores Matt e Ross Duffer afirmaram em entrevista à revista The Hollywood Reporter que alguns episódios das temporadas anteriores merecem ser revisitados antes da nova leva de capítulos.

Segundo os irmãos Duffer, as recomendações incluem capítulos que marcaram a evolução de Onze, a consolidação da ameaça do Mundo Invertido e a formação dos principais núcleos de Hawkins.

Veja a lista de episódios recomendados pelos irmãos Duffer:

Temporada 2 – Capítulo 4: Will, o Sábio

Temporada 2 – Capítulo 6: O Espião

Temporada 4 – Capítulo 7: O Massacre no Laboratório de Hawkins

Temporada 4 – Capítulo 9: O Plano de Onze

Veja o cronograma da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano: