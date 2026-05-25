'Obsession' vira fenômeno inesperado e domina o terror em 2026

Nem "O Mandaloriano e o Grogu", nem "Michael", nem "O Diabo Veste Prada 2" conseguiram roubar os holofotes de "Obsession". O terror independente dirigido por Curry Barker se transformou no fenômeno inesperado de 2026 e vem dominando as conversas nas redes sociais, além das bilheterias.

Filme de baixo orçamento é sucesso nos cinemas

Produzido com um orçamento estimado entre US$ 750 mil e US$ 1 milhão, o longa arrecadou cerca de US$ 28,2 milhões apenas em seu segundo fim de semana nos Estados Unidos. O detalhe mais impressionante é que o filme cresceu aproximadamente 30% em relação à estreia, no 14 de maio, algo extremamente raro para produções em circuito amplo.

Até agora, “Obsession” já ultrapassou US$ 75 milhões em bilheteria mundial, multiplicando dezenas de vezes seu custo de produção.

Sobre o que é 'Obsession'?

A trama acompanha Bear, um jovem que usa um objeto sobrenatural para fazer sua amiga Nikki se apaixonar por ele. O desejo, porém, rapidamente se transforma em uma obsessão perturbadora e violenta. O filme mistura horror psicológico, tensão sobrenatural e comentários sobre relacionamentos tóxicos, fator que ajudou a impulsionar debates online e teorias nas redes.

Outro fator decisivo foi o boca a boca. Diferente de muitos lançamentos atuais que desabam após a estreia, “Obsession” manteve sessões lotadas durante a semana inteira e passou a superar títulos de franquias gigantes no desempenho diário. Segundo a Forbes, trata-se de um comportamento comparável ao de "Atividade Paranormal", de 2009, que arrecadou apenas US$ 77.000 na estreia, mas, em seu quinto fim de semana, havia conquistado tanta repercussão viral que faturou US$ 21,1 milhões e liderou as bilheterias.

A produção também lançou ao estrelato a atriz Inde Navarrette, apontada por críticos e fãs como uma das grandes revelações do horror recente.