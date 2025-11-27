Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Netflix se recupera após falha na estreia de Stranger Things

Plataforma registrou mais de 14 mil reclamações durante lançamento da série nos EUA

Stranger Things: sucesso global da Netflix gerou milhões em receitas (Divulgação/Netflix)

Stranger Things: sucesso global da Netflix gerou milhões em receitas (Divulgação/Netflix)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h11.

As coisas ficaram realmente estranhas para a Netflix na madrugada desta quinta-feira, 26, após o lançamento da primeira parte da última temporada de Stranger Things.

A plataforma ficou fora do ar por cerca de uma hora para diversos usuários no mundo, segundo dados do site Downdetector. No Brasil, o pico de reclamações foi às 22h, no horário de Brasília — curiosamente o horário de estreia da série.

A Netflix afirmou, segundo a Reuters, que o problema afetou apenas dispositivos de TV e foi resolvido em até cinco minutos após a detecção.

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

A Netflix já enfrentou instabilidades em eventos anteriores, como o reality show ao vivo Love is Blind e a transmissão do evento de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul.

O sucesso dos estranhos

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final chegando na quarta-feira, 26, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global. E não só uma série de TV.

Como a Netflix transformou Stranger Things em máquina de fazer dinheiro

Mais do que uma série, uma propriedade intelectual

Nos últimos anos, o sucesso de Stranger Things tem sido comparado com a saga de Star Wars.

Não por causa dos sabres de luz ou das batalhas no espaço, mas pela forma como as duas propriedades foram estruturadas para transcender o formato original e se tornar marcas de longo prazo com presença em múltiplos setores da indústria do entretenimento.

A comparação faz sentido porque ambas operam como ecossistemas narrativos e comerciais. Em vez de se limitarem à exibição de episódios ou filmes, são exploradas em produtos, experiências, jogos, espetáculos e narrativas derivadas.

Mesmo sem o vasto universo ficcional de Star Wars, Stranger Things aposta em elementos reconhecíveis — personagens, estética visual, trilha sonora, ícones como o Hellfire Club ou o Demogorgon — que sustentam uma cadeia contínua de consumo e engajamento.

Como em Guerra nas Estrelas, a base de fãs de Stranger Things não consome apenas a história, mas o que ela representa. É essa transferência de valor simbólico que permite a Netflix transformar uma série de TV em uma propriedade intelectual durável. A estratégia é manter a marca ativa mesmo após o fim da série, exatamente como a Lucasfilm fez após o Episódio VI.

A força dessa abordagem está em tratar o conteúdo não como um fim, mas como um ponto de partida para monetização em larga escala. Foi assim com os Jedi, e é assim agora com Hawkins.

Saiba mais sobre Stranger Things:

Acompanhe tudo sobre:SériesSéries americanasStranger ThingsNetflix

Mais de Pop

Sem dinheiro? Crise atinge fundo árabe após compra bilionária da EA

Essa cantora feita por IA não existe, mas já tem hits

Está ficando calvo? Essa IA com mais de 200 mil usuários pode te ajudar

CCXP 2025: confira a programação do maior festival de cultura pop

Mais na Exame

Negócios

Argentino fatura milhões com pagamento 'a la Pix' para turistas brasileiros

Mundo

Empresários veem alívio no tarifaço, mas querem resolução antes das eleições

Brasil

Bolsonaro preso: três possíveis candidaturas para a direita em 2026

Revista Exame

COP30 acelera lançamentos em Belém e aumenta a atratividade imobiliária