Stranger Things: 5 dúvidas para a parte 2 da 5ª temporada

Stranger Things voltou à Netflix para sua última temporada na quarta-feira, 26. O Volume 1 da quinta temporada estreou na véspera do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Considerando os mistérios ainda sem respostas da série, as comemorações do feriado podem ter sido tomadas pela discussão de teorias sobre os episódios.

A quinta temporada de "Stranger Things" terá seus oito episódios divididos em três partes: o Volume 1, com quatro episódios, o Volume 2, com três, e o Grande Final.

Os quatro primeiros episódios já trouxeram algumas respostas a perguntas deixadas pelo final da quarta temporada, como o destino da cidade de Hawkins após a luta com Vecna.

Mas algumas revelações trouxeram ainda mais dúvidas. Confira abaixo algumas das principais:

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS

1. Para que dimensão Eleven enviou Max?

Max permanece em coma no mundo real, mas viva no mesmo espaço misterioso onde Holly foi parar.

Ela encontrou abrigo em formações rochosas semelhantes às cavernas de Nevada vistas em "The First Shadow", a peça original dos criadores da série.

Henry, o Vecna, evita esse local, possivelmente por associá-lo ao momento traumático em que adquiriu seus poderes.

Max, ao circular pela memória dele, pode interferir nesse terreno mental? Jamie Campbell Bower insinuou que ela será um “catalisador” importante. A dúvida maior persiste: se Eleven enviou Henry para a Dimensão X no passado, teria ela enviado Max para o mesmo lugar?

2. O que Vecna está fazendo com as crianças desaparecidas?

O sequestro de Holly, mostrado no episódio “The Vanishing of Holly Wheeler”, levantou novas suspeitas sobre os métodos de Henry.

Sabe-se que o Demogorgon levou a menina, mas não está claro como ela passou a viver aparentemente consciente dentro da mansão recriada por Henry. A visão de Will, que a mostra conectada a uma espira com um tubo preso à boca, deixa tudo ainda mais incerto.

Max: personagem entrou em coma na temporada passada (Netflix/Reprodução)

3. O que Dra. Kay pretende com Eleven?

A Dra. Kay surge como substituta do Dr. Brenner e culpa Eleven pelo caos em Hawkins. Fascinada pelos poderes da garota, a cientista usa uma tecnologia, descrita por Hopper como “kryptonita”, que bloqueia Eleven.

Agora de volta à série, ela parece alimentar essas máquinas involuntariamente. Ainda não está claro o papel que ela exercerá no desfecho.

4. Quais são, de fato, as novas habilidades de Will?

O episódio “Sorcerer” mostra Will controlando Demogorgons e quebrando seus ossos de maneira semelhante ao método cruel de Vecna, visto na quarta temporada.

Embora isso sugira proximidade entre suas habilidades, Millie Bobby Brown enfatizou à Deadline que Vecna e Will são “completamente diferentes”.

Noah Schnapp adiantou que o desenvolvimento dos poderes de Will será mais evidente no Volume 2, indicando novas manifestações de sua ligação com a mente coletiva.

5. Quem é o grande vilão?

O Devorador de Mentes praticamente desapareceu da série nesta temporada, embora tenha dominado a narrativa anteriormente.

A quarta temporada mostrou Henry moldando sua forma a partir de partículas do Devorador na Dimensão X. Mas permanece a dúvida: ele realmente domina a criatura ou ainda está subordinado à ela?