Anfitrião da Copa, EUA anuncia convocados nesta terça; veja provável lista

Seleção americana de futebol: técnico argentino Mauricio Pochettino vai divulgar os convocados nesta terça-feira, 26 (US Soccer/Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 05h35.
A seleção dos Estados Unidos divulgará nesta terça-feira, 26, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O país será um dos anfitriões do torneio ao lado de Canadá e México.
O técnico argentino Mauricio Pochettino anunciará os 26 convocados em um evento em Nova York, a partir das 16h (horário de Brasília).
A convocação marcará o início da preparação final da equipe americana para a Copa disputada em casa. A expectativa em torno da seleção aumentou nos últimos meses após a chegada de Pochettino, ex-treinador de Chelsea e Paris Saint-Germain.
Os Estados Unidos estão no Grupo D da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia.
A seleção americana estreia no dia 12 de junho, contra o Paraguai, no SoFi Stadium, em Los Angeles.
O anúncio da lista será realizado em evento em Nova York, a partir das 16h (horário de Brasília). A transmissão será feita pela Fox nos Estados Unidos.
Após o anúncio, Mauricio Pochettino também participará de uma coletiva de imprensa, que será transmitida ao vivo no YouTube da federação americana de futebol.
Antes do início da Copa do Mundo, os Estados Unidos farão dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra Senegal, no dia 31 de maio. Depois, a equipe enfrentará a Alemanha, no dia 6 de junho.
A seleção americana iniciou recentemente os trabalhos em seu novo centro de treinamento nacional em Atlanta. Durante a Copa, a equipe ficará baseada em Irvine, na Califórnia.
Os Estados Unidos chegam ao Mundial tentando fazer sua melhor campanha. A seleção nunca passou das quartas de final de uma Copa do Mundo. O melhor resultado recente foi em 2002, quando os americanos eliminaram o México nas oitavas antes de cair para a Alemanha.
A provável lista dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026 vazou antes do anúncio oficial e foi publicada pelo jornal britânico The Guardian. A relação também foi confirmada por veículos americanos como ESPN e The Athletic.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.
O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.
As seleções têm até o fim de maio para confirmar oficialmente as listas finais de convocados para o torneio.