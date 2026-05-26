Anfitrião da Copa, EUA anuncia convocados nesta terça; veja provável lista

A seleção dos Estados Unidos divulgará nesta terça-feira, 26, a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O país será um dos anfitriões do torneio ao lado de Canadá e México.

O técnico argentino Mauricio Pochettino anunciará os 26 convocados em um evento em Nova York, a partir das 16h (horário de Brasília).

A convocação marcará o início da preparação final da equipe americana para a Copa disputada em casa. A expectativa em torno da seleção aumentou nos últimos meses após a chegada de Pochettino, ex-treinador de Chelsea e Paris Saint-Germain.

Os Estados Unidos estão no Grupo D da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia.

A seleção americana estreia no dia 12 de junho, contra o Paraguai, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Onde assistir à convocação dos Estados Unidos?

O anúncio da lista será realizado em evento em Nova York, a partir das 16h (horário de Brasília). A transmissão será feita pela Fox nos Estados Unidos.

Após o anúncio, Mauricio Pochettino também participará de uma coletiva de imprensa, que será transmitida ao vivo no YouTube da federação americana de futebol.

Como será a preparação dos Estados Unidos para a Copa?

Antes do início da Copa do Mundo, os Estados Unidos farão dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra Senegal, no dia 31 de maio. Depois, a equipe enfrentará a Alemanha, no dia 6 de junho.

A seleção americana iniciou recentemente os trabalhos em seu novo centro de treinamento nacional em Atlanta. Durante a Copa, a equipe ficará baseada em Irvine, na Califórnia.

Os Estados Unidos chegam ao Mundial tentando fazer sua melhor campanha. A seleção nunca passou das quartas de final de uma Copa do Mundo. O melhor resultado recente foi em 2002, quando os americanos eliminaram o México nas oitavas antes de cair para a Alemanha.

Qual é a provável lista de convocados dos EUA para a Copa?

A provável lista dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026 vazou antes do anúncio oficial e foi publicada pelo jornal britânico The Guardian. A relação também foi confirmada por veículos americanos como ESPN e The Athletic.

Goleiros: Chris Brady, Matt Freese e Matt Turner.

Defensores: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally e Auston Trusty.

Meias/Atacantes: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Weah, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Haji Wright.

Países divulgam convocações

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial. Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.

As seleções têm até o fim de maio para confirmar oficialmente as listas finais de convocados para o torneio.