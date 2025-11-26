Pop

Quais episódios de ‘Stranger Things’ rever antes da 5ª temporada?

Os irmãos Duffer destacam quatro capítulos essenciais para entender os eventos que levam à temporada final, que estreia nesta quarta-feira, 26

'Stranger Things': primeiros episódios da última temporada da série estreiam nesta quarta-feira, 26 (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h31.

O primeiro volume de episódios da quinta e última temporada de “Stranger Things” estreia na Netflix nesta quarta-feira, 26, às 22h.

Para preparar os fãs para a reta final, os criadores Matt e Ross Duffer afirmaram em entrevista à revista The Hollywood Reporter que alguns episódios das temporadas anteriores merecem ser revisitados antes da nova leva de capítulos.

Segundo os irmãos Duffer, as recomendações incluem capítulos que marcaram a evolução de Onze, a consolidação da ameaça do Mundo Invertido e a formação dos principais núcleos de Hawkins.

Veja a lista de episódios recomendados pelos irmãos Duffer:

  • Temporada 2 – Capítulo 4: Will, o Sábio
  • Temporada 2 – Capítulo 6: O Espião
  • Temporada 4 – Capítulo 7: O Massacre no Laboratório de Hawkins
  • Temporada 4 – Capítulo 9: O Plano de Onze

Veja o cronograma da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

  • Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h
  • Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h
  • Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quantos episódios na 5ª temporada

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

  1. The Crawl
  2. The Vanishing of...
  3. The Turnbow Trap
  4. Sorcerer
  5. Shock Jock
  6. Escape From Camazotz
  7. The Bridge
  8. The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas:

  • Episódio 1: 1h08
  • Episódio 2: 54 minutos
  • Episódio 3: 1h06
  • Episódio 4: 1h23
