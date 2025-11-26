Quais episódios de ‘Stranger Things’ rever antes da 5ª temporada?

O primeiro volume de episódios da quinta e última temporada de “Stranger Things” estreia na Netflix nesta quarta-feira, 26, às 22h.

Para preparar os fãs para a reta final, os criadores Matt e Ross Duffer afirmaram em entrevista à revista The Hollywood Reporter que alguns episódios das temporadas anteriores merecem ser revisitados antes da nova leva de capítulos.

Segundo os irmãos Duffer, as recomendações incluem capítulos que marcaram a evolução de Onze, a consolidação da ameaça do Mundo Invertido e a formação dos principais núcleos de Hawkins.

Veja a lista de episódios recomendados pelos irmãos Duffer:

Temporada 2 – Capítulo 4: Will, o Sábio

Temporada 2 – Capítulo 6: O Espião

Temporada 4 – Capítulo 7: O Massacre no Laboratório de Hawkins

Temporada 4 – Capítulo 9: O Plano de Onze

Veja o cronograma da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

- 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h Volume 2 - 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h

- 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

Quantos episódios na 5ª temporada

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas: