Quais episódios de ‘Stranger Things’ rever antes da 5ª temporada?

'Stranger Things': primeiros episódios da última temporada da série estreiam nesta quarta-feira, 26 (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h31.
O primeiro volume de episódios da quinta e última temporada de “Stranger Things” estreia na Netflix nesta quarta-feira, 26, às 22h.
Para preparar os fãs para a reta final, os criadores Matt e Ross Duffer afirmaram em entrevista à revista The Hollywood Reporter que alguns episódios das temporadas anteriores merecem ser revisitados antes da nova leva de capítulos.
Segundo os irmãos Duffer, as recomendações incluem capítulos que marcaram a evolução de Onze, a consolidação da ameaça do Mundo Invertido e a formação dos principais núcleos de Hawkins.
Veja a lista de episódios recomendados pelos irmãos Duffer:
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chega na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:
Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:
As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas: