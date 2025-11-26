Apple TV suspende lançamento de série após acusações de plágio

A Apple TV retirou de sua programação a série francesa “The Hunt” (“Traqués”), que estrearia globalmente em 3 de dezembro, após acusações de plágio envolvendo a obra.

Segundo a revista Variety, o criador e diretor Cédric Anger foi acusado de copiar a história do romance “Shoot”, publicado em 1973 por Douglas Fairbairn e adaptado para o cinema em 1976.

De acordo com o Apple Insider, as denúncias foram inicialmente levantadas pelo especialista francês em mídia Clement Garin. Após a repercussão, a produtora Gaumont confirmou que a série foi suspensa enquanto conduz uma investigação sobre o caso.

Segundo a Variety, a Apple TV removeu todos os materiais de divulgação da produção.

Sobre o que é a série 'The Hunt'?

Originalmente prevista para chegar ao catálogo com dois episódios e seguir com lançamentos semanais até 31 de dezembro, “The Hunt” agora está sem nova data de estreia. A série, um thriller em francês, conta com Benoît Magimel e Mélanie Laurent no elenco.

Segundo a sinopse publicada pela Variety, a trama acompanha Franck (Magimel) e seus amigos durante fins de semana dedicados à caça. O grupo se depara com outro conjunto de caçadores que passa a persegui-los sem explicação. Após um confronto que termina com um dos agressores no chão, os amigos fogem e escondem o ocorrido. Nos dias seguintes, Franck percebe sinais de que ele e seus companheiros podem estar sendo observados ou caçados em busca de vingança.

A Variety também apresenta a descrição de “Shoot” publicada no Goodreads, destacando semelhanças estruturais entre as narrativas.

O livro de Fairbairn acompanha Rex, um caçador que, após um confronto mortal com outro grupo na floresta canadense, teme retaliações e se prepara para um novo embate. A adaptação cinematográfica de 1976 foi dirigida por Harvey Hart e estrelada por Cliff Robertson, Ernest Borgnine e Henry Silva.