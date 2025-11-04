Nintendo amplia previsão de vendas do Switch 2 para 19 milhões de unidades

A Nintendo revisou sua previsão de vendas para o console Switch 2, impulsionada pela forte demanda pelo produto. A empresa agora espera vender 19 milhões de unidades no ano fiscal que termina em março de 2026.

Lançado em junho deste ano, o Switch 2 vendeu mais de 3,5 milhões de unidades em apenas quatro dias, tornando-se a melhor estreia da história da Nintendo. Com o Switch original, por exemplo, a empresa havia vendido 2,7 milhões de consoles durante todo o primeiro mês.

Até o final de julho, a Nintendo já havia vendido 6 milhões de unidades do Switch 2, mostrando forte demanda inicial e bom desempenho comercial. No entanto, havia dúvidas se as previsões ambiciosas de 15 milhões de consoles até março de 2026 seriam atingidas. Agora, a Nintendo revisou o número para 19 milhões, consolidando o Switch 2 como um sucesso da empresa.

Além disso, os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal da Nintendo, encerrado em 30 de setembro, superaram as estimativas do mercado. Comparado ao ano anterior, a receita cresceu mais de 90% e o lucro aumentou em mais de 270%.

No trimestre, a receita da Nintendo atingiu 527,2 bilhões de ienes (cerca de US$ 3,7 bilhões), acima dos 461,76 bilhões de ienes (US$ 3,25 bilhões) esperados. Enquanto isso, o lucro líquido foi de 102,9 bilhões de ienes (US$ 725 milhões), superando a previsão de 63,6 bilhões de ienes (US$ 448 milhões).

A principal razão por trás desse desempenho é o lançamento do Switch 2, que também ajudou a impulsionar as ações da Nintendo, com alta de quase 40% em 2025. No segundo trimestre, a empresa vendeu 4,54 milhões de unidades do console, totalizando 10,36 milhões desde o lançamento. Embora as vendas tenham desacelerado em relação ao pico inicial de demanda, a Nintendo considera o desempenho "forte".

Jogos como Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza têm sido sucessos no Switch 2, com 11,95 milhões de unidades de software vendidas para o console no segundo trimestre. Para manter o ímpeto, a empresa também lançou Pokémon Legends: Z-A e tem planos de lançar Kirby Air Riders e Metroid Prime 4: Beyond até o final do ano.

Previsões financeiras revisadas

Com os resultados acima do esperado, a Nintendo também revisou suas previsões financeiras, projetando agora uma receita líquida de 2,25 trilhões de ienes (US$ 15,9 bilhões) para o ano fiscal, ante os 1,9 trilhões de ienes (US$ 13,4 bilhões) inicialmente previstos. Além disso, a previsão de lucro líquido foi aumentada em 17%, agora estimando 350 bilhões de ienes (US$ 2,5 bilhões).

Com o foco em novos títulos, a Nintendo espera expandir ainda mais sua base de usuários e fortalecer o Switch 2 para concorrer, no mercado global, com o Steam Deck OLED, da Valve, e o ROG Ally X, fabricado pela Asus.