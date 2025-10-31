As celebridades mortas mais bem pagas de 2025; veja a lista

Nesta sexta-feira, 31, Dia das Bruxas, a Forbes divulgou a lista das 13 celebridades mortas que mais lucraram em 2025. Nos últimos 12 meses, Michael Jackson ganhou US$ 105 milhões (R$ 567 milhões), encabeçando a lista.

Desde 2009, quando o Rei do Pop morreu, ele acumulou US$ 3,5 bilhões (R$ 18,9 bilhões). A maior parte desse montante veio de ativos que Jackson conquistou ainda em vida, como os direitos de suas gravações originais, e o catálogo da gravadora ATV Music Publishing, que conta com as músicas de Paul McCartney.

Em 2024, o espólio de Jackson vendeu metade desses ativos para a Sonny Music por US$ 600 milhões (R$ 3,24 bilhões). O restante do lucro póstumo veio dos direitos de imagem e das músicas de Michael para filmes e espetáculos musicais.

Artistas, empresários e atletas

Em 2001, Elvis Presley liderou a primeira lista e apareceu nas edições seguintes desde então, acumulando US$ 1,2 bilhão (R$ 6,48 bilhões).

Desde sua estreia, a lista póstuma da Forbes é dominada por artistas do Pop, principalmente cantores. Isso acontece porque gravações originais e direitos de publicação continuam a gerar milhões por ano. Empresários e atletas também entram na lista.

Neste ano, os 13 primeiros colocados juntaram US$ 541 milhões (R$ 2,92 bilhões), mesmo após a morte.

Para montar o ranking de celebridades mortas, a Forbes analisa ganhos de vendas, merchandising, streams, acordos de licenciamentos, obras póstumas, filmes e espetáculos e alterações do espólio entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025, sem contar as deduções de impostos.

Confira a lista completa:

1) Michael Jackson — US$ 105 milhões (R$ 567 milhões)

2) Dr. Seuss — US$ 85 milhões (R$ 459 milhões)

3) Richard Wright — US$ 81 milhões (R$ 437,4 milhões)

4) Syd Barrett — US$ 81 milhões (R$ 437,4 milhões)

5) The Notorious B.I.G. — US$ 80 milhões (R$ 432 milhões)

6) Miles Davis — US$ 21 milhões (R$ 113,4 milhões)

7) Elvis Presley — US$ 17 milhões (R$ 91,8 milhões)

8) Jimmy Buffett — US$ 14 milhões (R$ 75,6 milhões)

9) Bob Marley — US$ 13 milhões (R$ 70,2 milhões)

10) John Lennon — US$ 12 milhões (R$ 64,8 milhões)

11) Prince — US$ 11 milhões (R$ 59,4 milhões)

12) Arnold Palmer — US$ 11 milhões (R$ 59,4 milhões)

13) Kobe Bryant — US$ 10 milhões (R$ 54 milhões)