O que aconteceu na 5ª temporada de Stranger Things até agora?

A Netflix liberou os primeiros quatro episódios da temporada final de Stranger Things, e a série está mais sombria do que nunca. Hawkins virou zona militarizada, Onze segue escondida do governo e o Mundo Invertido avança sobre a cidade.

Will Byers no centro da história

A grande novidade é o papel de Will Byers na trama. Descobrimos que o vilão Vecna o encontrou ainda em 1983, na biblioteca invertida, o que finalmente explica a ligação entre os dois desde a primeira temporada. Mais do que isso, Will agora consegue acessar a mente do vilão e até manifestar poderes telecinéticos, salvando seus amigos Mike Wheeler, Lucas Sinclair e Robin Buckley de ataques de Demogorgons.

Do lado de Eleven, a caçada do governo se intensifica. Ela e Jim Hopper encontram Kali Prasad, também conhecida como Eight (personagem da segunda temporada), presa em um laboratório dentro do Mundo Invertido, raspada e sendo usada como isca.

O plano de Vecna revelado

Enquanto isso, Max Mayfield — que ficou em coma após ser atacada por Vecna no final da quarta temporada — está viva, mas aprisionada na mente do vilão. Lá dentro, ela encontra Holly Wheeler, irmã mais nova de Nancy e Mike, que foi capturada pela criatura. As duas tentam escapar do labirinto de memórias enquanto Vecna revela seu plano: sequestrar crianças fragilizadas para usá-las como extensões de si mesmo no mundo real.

A família Wheeler quase não sobrevive a um ataque de Demogorgon, e Dustin Henderson ainda lida com o trauma da morte de Eddie Munson, que se sacrificou na temporada anterior. Jonathan Byers pensa em pedir Nancy Wheeler em casamento, mesmo com a relação dos dois desgastada.

O Volume 2 chega no Natal, com o episódio final programado para a véspera de Ano Novo.