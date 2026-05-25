Quer trabalhar com Jungkook? Integrante do BTS procura videomaker para turnê

O anúncio rapidamente tomou conta das redes sociais e virou assunto entre fãs e profissionais do audiovisual. Não demorou para que internautas descrevessem a oportunidade como “o emprego dos sonhos”, principalmente entre admiradores do grupo sul-coreano.

De acordo com as informações divulgadas sobre a vaga, o profissional escolhido será responsável por captar imagens de bastidores, ensaios, viagens e apresentações da turnê. A proposta envolve acompanhar de perto a rotina intensa do BTS durante os compromissos internacionais.

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Entre os requisitos mencionados estão experiência com gravação e edição de vídeo, criatividade e disponibilidade para viagens. Os candidatos também precisam apresentar portfólio e trabalhos anteriores para análise da equipe.

A vaga chamou atenção porque oferece algo raro até mesmo dentro da indústria do entretenimento: acesso direto aos bastidores de uma das maiores operações do mercado musical atual. Para muitos fãs, a simples possibilidade de dividir a rotina com Jungkook já basta para transformar o anúncio em um dos mais comentados da semana.

Ainda não há detalhes sobre prazo final das inscrições ou previsão para divulgação do resultado. Mesmo assim, a publicação já provocou uma verdadeira corrida online entre interessados. Afinal, não é todo dia que aparece a chance de trocar a cadeira de espectador pelo backstage de uma turnê do BTS.

Tour do álbum 'Arigang' já é um sucesso global

A “ARIRANG World Tour” segue consolidando o retorno do BTS aos palcos como um dos maiores acontecimentos da música pop em 2026.

De acordo com dados da Billboard Boxscore, os oito shows realizados em abril arrecadaram US$ 76,2 milhões e venderam cerca de 417 mil ingressos. O desempenho colocou a tour entre as maiores do ano já nos primeiros meses de estrada.

Com as novas datas anunciadas em maio, os números cresceram ainda mais. Até a apresentação realizada em 10 de maio, no Estádio GNP Seguros, na Cidade do México, a turnê já havia ultrapassado US$ 124 milhões em arrecadação e alcançado aproximadamente 660 mil ingressos vendidos.

No Brasil, o cenário não foi diferente. Os três shows marcados para outubro, no MorumBIS, em São Paulo, já estão com ingressos esgotados, reforçando a expectativa em torno da volta do BTS ao país e o tamanho da demanda da base de fãs brasileira.