De romance secreto a brigas com Ana Paula: a trajetória de Jordana no BBB 26

Jordana deixa o BBB 26 após uma trajetória intensa (Reprodução/Globo)
Redação Exame
Publicado em 16 de abril de 2026 às 23h46.
Última atualização em 16 de abril de 2026 às 23h47.
Advogada e protagonista de algumas das cenas mais comentadas da edição, Jordana deixou o Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 16, depois de protagonizar uma das trajetórias mais movimentadas da temporada.
Das brigas com Ana Paula ao romance em sigilo com Jonas, a sister raramente passava despercebida no BBB. Relembre os principais momentos.BBB 26: Jordana entra para o ranking das maiores rejeições da temporada; veja
Um dos confrontos mais tensos da edição teve Jordana como protagonista. Tudo começou após a dinâmica do "Duelo de Risco", quando as duas se escolheram mutuamente para uma suposta disputa no Paredão.
Samira disse que queria ir à berlinda com Jordana porque ela seria "falsa". A brasiliense justificou querer ir ao Paredão com a gaúcha porque ela seria "falsa e hipócrita".
Após a dinâmica, as duas entraram em uma discussão acalorada, que logo escalou para troca de acusações e xingamentos.
As sisters chegaram a ficar cara a cara em tom agressivo e precisaram ser separadas pelos outros participantes. O episódio se tornou um dos embates mais intensos do programa.
a melhor e maior briga desse bbb foi samira x jordana pic.twitter.com/b4Fxv487dW
— rô (@tuittrodrigues) March 29, 2026
Na madrugada do dia 5 de março, Breno e Juliano Floss reapareceram de surpresa na casa após um paredão falso. A reação de Jordana foi imediata - e virou meme.
A expressão de choque da advogada ao ver os dois entrando, enquanto dançava TiK ToK, da cantora Kesha, viralizou instantaneamente no X, antigo Twitter, rendendo montagens e comentários bem-humorados.
"A gente se lascou", disse a brasiliense.
A Jordana entregando tudo na performance de TikTok e ficando GAG com a volta do Breno. 🗣️ #BBB26 pic.twitter.com/OokBKAIlCw
— BEEPOP (@beepopofc) March 5, 2026
Dentro da casa, ela também não disfarçou a frustração: "Tô chorando de raiva. Estou indignada, isso não é nada bom", desabafou com Alberto Cowboy.
Por semanas, Jordana e Jonas Sulzbach mantiveram um romance em sigilo dentro da casa. O primeiro beijo aconteceu na Festa do Líder de Alberto Cowboy, em 19 de março, sem que nenhum dos dois comentasse o ocorrido com os demais participantes.
Esse é o beijo mais bonito do jonas e da jordana. pic.twitter.com/I2vhP49gQG
— . (@iitsyyou) April 9, 2026
Dois dias depois, numa madrugada no Quarto Sonho de Voar, os dois movimentaram o edredom e conversaram deitados sobre o quanto o envolvimento ainda era um segredo - e assim permaneceu por um bom tempo.
Um dos momentos mais provocativos da temporada aconteceu na tarde de 2 de fevereiro. Enquanto Ana Paula Renault cumpria o Castigo do Monstro na área externa e estava prestes a concluir o desafio, Jordana passou pelo local e derrubou propositalmente as peças do dominó.
"A gente fica sem comida, e você fica brincando mais um pouquinho", ironizou a advogada. Ana Paula respondeu na mesma moeda: "Muito engraçado! Agora você virou jogadora do BBB 26, pôs seu nome na história."
A produção precisou intervir, orientando os participantes a não invadirem a área do castigo. O episódio consolidou a imagem de Jordana como uma das jogadoras mais provocativas da edição.
Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro e diz: 💬 "A gente fica sem comida, você fica brincando mais um pouquinho. Pra você relaxar." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/tunfMARqwr
— Big Brother Brasil (@bbb) February 2, 2026
O dominó não foi o único ponto de atrito entre as duas. Em uma das discussões mais recentes, Jordana confrontou Ana Paula após ouvir um diálogo da jornalista com Juliano Floss na cozinha.
O estopim foi a acusação de que a mineira teria tentado colocar Marciele contra a advogada na questão dos flertes com Jonas Sulzbach. Jordana foi direta: "Seu jogo é sujo, Ana Paula". A resposta da veterana não demorou: "Sujo não, é imundo!".A uma semana do fim do BBB, relembre as maiores brigas da edição de 2026
Nas festas, o clima também não aliviava. Antes de uma delas, Jordana questionou publicamente por que Ana Paula não havia sido expulsa após se recusar a participar de uma dinâmica por não gostar do figurino.
"Ela é camarote, eu sou pipoca", pontuou a advogada, convocando a produção a se posicionar. A tensão subiu quando Ana Paula insinuou que Jordana não ficaria satisfeita até "expulsar outra pessoa" - fala que a advogada conectou diretamente à desistência de Pedro, que havia apertado o botão após tentar beijá-la à força na despensa.
"Você está dizendo que uma mulher que foi vítima de assédio cavou expulsão de alguém dentro da casa?", reagiu Jordana.
Jordana sempre fez questão de cumprir uma promessa no BBB. Após escapar do 7º Paredão com apenas 2,22% da média dos votos, ela cumpriu o que havia prometido ao público: tirou a parte de cima do biquíni e pulou na piscina.
"Eu sempre assisti ao BBB, isso é muito BBB e eu sempre quis fazer isso", admitiu a advogada.
A única coisa que ela não contava é que se tratava de um Paredão falso e Breno voltou para a casa mais vigiada do Brasil no dia seguinte.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.