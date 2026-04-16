De romance secreto a brigas com Ana Paula: a trajetória de Jordana no BBB 26

Advogada e protagonista de algumas das cenas mais comentadas da edição, Jordana deixou o Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 16, depois de protagonizar uma das trajetórias mais movimentadas da temporada.

Das brigas com Ana Paula ao romance em sigilo com Jonas, a sister raramente passava despercebida no BBB. Relembre os principais momentos.

A briga com Samira

Um dos confrontos mais tensos da edição teve Jordana como protagonista. Tudo começou após a dinâmica do "Duelo de Risco", quando as duas se escolheram mutuamente para uma suposta disputa no Paredão.

Samira disse que queria ir à berlinda com Jordana porque ela seria "falsa". A brasiliense justificou querer ir ao Paredão com a gaúcha porque ela seria "falsa e hipócrita".

Após a dinâmica, as duas entraram em uma discussão acalorada, que logo escalou para troca de acusações e xingamentos.

As sisters chegaram a ficar cara a cara em tom agressivo e precisaram ser separadas pelos outros participantes. O episódio se tornou um dos embates mais intensos do programa.

a melhor e maior briga desse bbb foi samira x jordana pic.twitter.com/b4Fxv487dW — rô (@tuittrodrigues) March 29, 2026

O choque com o paredão falso

Na madrugada do dia 5 de março, Breno e Juliano Floss reapareceram de surpresa na casa após um paredão falso. A reação de Jordana foi imediata - e virou meme.

A expressão de choque da advogada ao ver os dois entrando, enquanto dançava TiK ToK, da cantora Kesha, viralizou instantaneamente no X, antigo Twitter, rendendo montagens e comentários bem-humorados.

"A gente se lascou", disse a brasiliense.

A Jordana entregando tudo na performance de TikTok e ficando GAG com a volta do Breno. 🗣️ #BBB26 pic.twitter.com/OokBKAIlCw — BEEPOP (@beepopofc) March 5, 2026

Dentro da casa, ela também não disfarçou a frustração: "Tô chorando de raiva. Estou indignada, isso não é nada bom", desabafou com Alberto Cowboy.

O 'segredinho' com Jonas Sulzbach

Por semanas, Jordana e Jonas Sulzbach mantiveram um romance em sigilo dentro da casa. O primeiro beijo aconteceu na Festa do Líder de Alberto Cowboy, em 19 de março, sem que nenhum dos dois comentasse o ocorrido com os demais participantes.

Esse é o beijo mais bonito do jonas e da jordana. pic.twitter.com/I2vhP49gQG — . (@iitsyyou) April 9, 2026

Dois dias depois, numa madrugada no Quarto Sonho de Voar, os dois movimentaram o edredom e conversaram deitados sobre o quanto o envolvimento ainda era um segredo - e assim permaneceu por um bom tempo.

A derrubada proposital do Monstro de Ana Paula

Um dos momentos mais provocativos da temporada aconteceu na tarde de 2 de fevereiro. Enquanto Ana Paula Renault cumpria o Castigo do Monstro na área externa e estava prestes a concluir o desafio, Jordana passou pelo local e derrubou propositalmente as peças do dominó.

"A gente fica sem comida, e você fica brincando mais um pouquinho", ironizou a advogada. Ana Paula respondeu na mesma moeda: "Muito engraçado! Agora você virou jogadora do BBB 26, pôs seu nome na história."

A produção precisou intervir, orientando os participantes a não invadirem a área do castigo. O episódio consolidou a imagem de Jordana como uma das jogadoras mais provocativas da edição.

Jordana derruba dominó de Ana Paula durante rodada do Castigo do Monstro e diz: 💬 "A gente fica sem comida, você fica brincando mais um pouquinho. Pra você relaxar." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/tunfMARqwr — Big Brother Brasil (@bbb) February 2, 2026

Embates com a jornalista

O dominó não foi o único ponto de atrito entre as duas. Em uma das discussões mais recentes, Jordana confrontou Ana Paula após ouvir um diálogo da jornalista com Juliano Floss na cozinha.

O estopim foi a acusação de que a mineira teria tentado colocar Marciele contra a advogada na questão dos flertes com Jonas Sulzbach. Jordana foi direta: "Seu jogo é sujo, Ana Paula". A resposta da veterana não demorou: "Sujo não, é imundo!".

Nas festas, o clima também não aliviava. Antes de uma delas, Jordana questionou publicamente por que Ana Paula não havia sido expulsa após se recusar a participar de uma dinâmica por não gostar do figurino.

"Ela é camarote, eu sou pipoca", pontuou a advogada, convocando a produção a se posicionar. A tensão subiu quando Ana Paula insinuou que Jordana não ficaria satisfeita até "expulsar outra pessoa" - fala que a advogada conectou diretamente à desistência de Pedro, que havia apertado o botão após tentar beijá-la à força na despensa.

"Você está dizendo que uma mulher que foi vítima de assédio cavou expulsão de alguém dentro da casa?", reagiu Jordana.

A promessa da piscina

Jordana sempre fez questão de cumprir uma promessa no BBB. Após escapar do 7º Paredão com apenas 2,22% da média dos votos, ela cumpriu o que havia prometido ao público: tirou a parte de cima do biquíni e pulou na piscina.

"Eu sempre assisti ao BBB, isso é muito BBB e eu sempre quis fazer isso", admitiu a advogada.

A única coisa que ela não contava é que se tratava de um Paredão falso e Breno voltou para a casa mais vigiada do Brasil no dia seguinte.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.