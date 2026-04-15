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BBB 27 abre inscrições; veja como participar

Passo a passo mostra como preencher o cadastro no Big Brother Brasil 27 e avançar na seleção

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17h42.

As inscrições para o BBB 27 já estão abertas. Interessados em participar do reality devem realizar o cadastro no site oficial do gshow e preencher todas as etapas do processo seletivo.

Para entrar na disputa, é necessário escolher a região de inscrição, que pode ser a de residência ou de nascimento, responder ao questionário e enviar as fotos. A produção também exige um vídeo de apresentação, em que o candidato abre o jogo e conta a sua história.

Como fazer a inscrição do BBB 27?

O cadastro deve ser preenchido online, com todas as informações solicitadas pela produção. Veja o passo a passo:

  • Acesse a página oficial da inscrição,
  • Escolha a região de residência ou nascimento,
  • Complete o formulário com dados pessoais,
  • Envie fotos e grave o vídeo de apresentação.

Todas as etapas devem ser concluídas para que a inscrição seja validada.

Como funciona a seleção?

O primeiro contato da produção acontece por e-mail, utilizando o domínio @castitreach.com.

Depois dessa etapa, a equipe pode entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar entrevistas. O processo inclui fases virtuais e presenciais, que serão iniciadas em breve.

Dicas de segurança

Para não cair em golpes, é importante ficar atento a algumas dicas de segurança. De acordo com o gshow, a inscrição deve ser feita apenas pelos canais oficiais, e o contato com os candidatos ocorre somente pelos dados informados.

Entre as orientações estão:

  • Ficar atento ao e-mail cadastrado,
  • Verificar o domínio das mensagens recebidas,
  • Evitar compartilhar informações fora dos canais oficiais.
Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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