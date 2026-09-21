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Dia Mundial da Gratidão: 20 frases para postar no Instagram e enviar no WhatsApp

Confira frases inspiradoras para publicar nos Stories, legendas de fotos ou enviar a pessoas especiais pelo WhatsApp

Dia Mundial da Gratidão: confira frases inspiradoras para publicar nos Stories, legendas de fotos ou enviar a pessoas especiais pelo WhatsApp (Divulgação/Getty Images)

Dia Mundial da Gratidão: confira frases inspiradoras para publicar nos Stories, legendas de fotos ou enviar a pessoas especiais pelo WhatsApp (Divulgação/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 04h41.

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A gratidão, além de fazer parte das relações pessoais, também é tema de pesquisas que investigam seus efeitos sobre a saúde e o bem-estar. Estudos na área da psicologia positiva analisam como reconhecer experiências positivas e expressar agradecimento pode influenciar as emoções e a satisfação com a vida.

Gratidão faz bem para a saúde

Uma metanálise publicada em 2023 no periódico International Journal of Applied Positive Psychology reuniu 25 estudos randomizados, com 6.745 participantes, e identificou efeitos positivos de intervenções de gratidão sobre a felicidade, a satisfação com a vida e as emoções positivas.

As evidências ajudam a explicar por que práticas como escrever sobre motivos para agradecer ou expressar reconhecimento são estudadas como estratégias de promoção do bem-estar. Os resultados, porém, variam conforme o tipo de intervenção e o desfecho analisado.

No Dia Mundial da Gratidão, a data convida à reflexão sobre os acontecimentos, as pessoas e os gestos que fazem parte da rotina. Para quem deseja compartilhar esse sentimento nas redes sociais, confira 20 frases de gratidão para postar no Instagram e enviar pelo WhatsApp:

20 frases de gratidão para compartilhar

As frases a seguir combinam reflexões sobre a vida, o amor, as amizades e a importância de reconhecer as coisas boas do dia a dia.

  1. "Gratidão é reconhecer a beleza de estar vivo e valorizar cada oportunidade de recomeçar."
  2. "Que eu nunca perca a capacidade de agradecer pelas pequenas coisas que tornam meus dias especiais."
  3. "Hoje, escolho agradecer pelo que tenho, pelas pessoas que amo e por tudo que ainda está por vir."
  4. "Obrigado por fazer parte da minha vida e por transformar momentos comuns em lembranças especiais."
  5. "A felicidade também mora na capacidade de reconhecer e valorizar o que já faz parte da nossa história."
  6. "Sou grato pelas amizades que trazem leveza aos dias e tornam a caminhada mais bonita."
  7. "Cada novo dia traz uma oportunidade de agradecer, aprender e seguir em frente com esperança."
  8. "Gratidão por tudo que vivi, por tudo que aprendi e por tudo que ainda vou descobrir."
  9. "Que a gratidão seja um hábito diário e que nunca faltem motivos para reconhecer as coisas boas da vida."
  10. "O melhor momento para agradecer é aquele que estamos vivendo. O presente também merece ser celebrado."
  11. "Minha gratidão começa nas pessoas que me acolhem, me apoiam e fazem da vida um lugar mais especial."
  12. "Que o dia seja leve, o coração tranquilo e a gratidão presente em cada detalhe."
  13. "Cada conquista carrega uma história, e cada etapa merece ser reconhecida com gratidão."
  14. "A gratidão muda o nosso olhar e nos ajuda a perceber o valor das experiências que fazem parte da vida."
  15. "Obrigado por cada gesto de carinho, cada palavra de apoio e cada momento compartilhado."
  16. "Sou grato pelo caminho percorrido e mantenho a esperança de que novos momentos especiais estão por vir."
  17. "Entre lembranças, aprendizados e novos sonhos, encontro muitos motivos para agradecer."
  18. "O amor se fortalece quando reconhecemos o valor das pessoas que caminham ao nosso lado."
  19. "Que hoje eu tenha olhos para perceber as coisas boas, coração para agradecer e disposição para fazer o bem."
  20. "Gratidão por cada capítulo da minha história, pelas pessoas que fazem parte dela e pelas possibilidades que o futuro reserva."
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