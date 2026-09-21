Dia Mundial da Gratidão: 20 frases para postar no Instagram e enviar no WhatsApp

A gratidão, além de fazer parte das relações pessoais, também é tema de pesquisas que investigam seus efeitos sobre a saúde e o bem-estar. Estudos na área da psicologia positiva analisam como reconhecer experiências positivas e expressar agradecimento pode influenciar as emoções e a satisfação com a vida.

Gratidão faz bem para a saúde

Uma metanálise publicada em 2023 no periódico International Journal of Applied Positive Psychology reuniu 25 estudos randomizados, com 6.745 participantes, e identificou efeitos positivos de intervenções de gratidão sobre a felicidade, a satisfação com a vida e as emoções positivas.

As evidências ajudam a explicar por que práticas como escrever sobre motivos para agradecer ou expressar reconhecimento são estudadas como estratégias de promoção do bem-estar. Os resultados, porém, variam conforme o tipo de intervenção e o desfecho analisado.

No Dia Mundial da Gratidão, a data convida à reflexão sobre os acontecimentos, as pessoas e os gestos que fazem parte da rotina. Para quem deseja compartilhar esse sentimento nas redes sociais, confira 20 frases de gratidão para postar no Instagram e enviar pelo WhatsApp:

20 frases de gratidão para compartilhar

As frases a seguir combinam reflexões sobre a vida, o amor, as amizades e a importância de reconhecer as coisas boas do dia a dia.