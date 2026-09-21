Dia Mundial da Gratidão: 20 frases para postar no Instagram e enviar no WhatsApp

A gratidão, além de fazer parte das relações pessoais, também é tema de pesquisas que investigam seus efeitos sobre a saúde e o bem-estar. Estudos na área da psicologia positiva analisam como reconhecer experiências positivas e expressar agradecimento pode influenciar as emoções e a satisfação com a vida.
Gratidão faz bem para a saúde
Uma metanálise publicada em 2023 no periódico International Journal of Applied Positive Psychology reuniu 25 estudos randomizados, com 6.745 participantes, e identificou efeitos positivos de intervenções de gratidão sobre a felicidade, a satisfação com a vida e as emoções positivas.
As evidências ajudam a explicar por que práticas como escrever sobre motivos para agradecer ou expressar reconhecimento são estudadas como estratégias de promoção do bem-estar. Os resultados, porém, variam conforme o tipo de intervenção e o desfecho analisado.
No Dia Mundial da Gratidão, a data convida à reflexão sobre os acontecimentos, as pessoas e os gestos que fazem parte da rotina. Para quem deseja compartilhar esse sentimento nas redes sociais, confira 20 frases de gratidão para postar no Instagram e enviar pelo WhatsApp:
20 frases de gratidão para compartilhar
As frases a seguir combinam reflexões sobre a vida, o amor, as amizades e a importância de reconhecer as coisas boas do dia a dia.
- "Gratidão é reconhecer a beleza de estar vivo e valorizar cada oportunidade de recomeçar."
- "Que eu nunca perca a capacidade de agradecer pelas pequenas coisas que tornam meus dias especiais."
- "Hoje, escolho agradecer pelo que tenho, pelas pessoas que amo e por tudo que ainda está por vir."
- "Obrigado por fazer parte da minha vida e por transformar momentos comuns em lembranças especiais."
- "A felicidade também mora na capacidade de reconhecer e valorizar o que já faz parte da nossa história."
- "Sou grato pelas amizades que trazem leveza aos dias e tornam a caminhada mais bonita."
- "Cada novo dia traz uma oportunidade de agradecer, aprender e seguir em frente com esperança."
- "Gratidão por tudo que vivi, por tudo que aprendi e por tudo que ainda vou descobrir."
- "Que a gratidão seja um hábito diário e que nunca faltem motivos para reconhecer as coisas boas da vida."
- "O melhor momento para agradecer é aquele que estamos vivendo. O presente também merece ser celebrado."
- "Minha gratidão começa nas pessoas que me acolhem, me apoiam e fazem da vida um lugar mais especial."
- "Que o dia seja leve, o coração tranquilo e a gratidão presente em cada detalhe."
- "Cada conquista carrega uma história, e cada etapa merece ser reconhecida com gratidão."
- "A gratidão muda o nosso olhar e nos ajuda a perceber o valor das experiências que fazem parte da vida."
- "Obrigado por cada gesto de carinho, cada palavra de apoio e cada momento compartilhado."
- "Sou grato pelo caminho percorrido e mantenho a esperança de que novos momentos especiais estão por vir."
- "Entre lembranças, aprendizados e novos sonhos, encontro muitos motivos para agradecer."
- "O amor se fortalece quando reconhecemos o valor das pessoas que caminham ao nosso lado."
- "Que hoje eu tenha olhos para perceber as coisas boas, coração para agradecer e disposição para fazer o bem."
- "Gratidão por cada capítulo da minha história, pelas pessoas que fazem parte dela e pelas possibilidades que o futuro reserva."