Que horas começa o BBB 26? Hoje tem eliminação

O Big Brother Brasil 26 desta quinta-feira, 16, começa às 22h25, logo após a novela Três Graças, e promete fortes emoções. Nesta noite, um participante se despede do top 5.

O que acontece no BBB 26 hoje?

Com o reality em modo turbo, o programa ao vivo mostrará o desfecho do 17º Paredão, disputado entre Ana Paula, Jordana ou Juliano. Após a eliminação, será definido o top 4 da temporada.

Como estão as parciais?

Levantamento das 21h da última quarta-feira, 15, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — indica que Jordana será a eliminada.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 8,39% x Jordana 54,23% x Juliano Floss 37,38%

YouTube: Ana Paula Renault 6,77% x Jordana 55,64% x Juliano Floss 38,16%

X (Twitter): Ana Paula Renault 2,30% x Jordana 69,68% x Juliano Floss 28,03%

Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,47% x Juliano Floss 24,29%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,77% x Jordana 66,26% x Juliano Floss 30,16%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 62,65%, seguida por Juliano Floss, com 32,32%, e Ana Paula Renault, com 5,16%.

O levantamento soma 5.301.538 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.