Quem saiu do BBB 26 ontem? Participante teve 4ª maior rejeição da temporada

O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na última quinta-feira, 16, a poucos dias da grande final. A eliminada da vez foi Jordana, que se despediu do reality com a quarta maior rejeição da temporada.

A sister recebeu 71,80% dos votos, enquanto Juliano Floss e Ana Paula Renault — que também disputavam a permanência na casa — tiveram 26,14% e 2,06%, respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Além de Jordana, outros 15 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Gabriela, Marciele, Samira, Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli precisou ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.