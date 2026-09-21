Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre aos 27 anos

Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu no domingo, aos 27 anos. A informação foi divulgada pela Variety, com base em registros do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles.

Segundo a publicação, Presley morreu em uma clínica de reabilitação. A causa da morte não foi divulgada.

“A família pede privacidade durante este momento muito difícil e doloroso”, afirmou um representante ao site TMZ.

Presley Gerber e Cindy Crawford (Reprodução/Instagram/@presleygerber)

Quem foi Presley Gerber?

Nascido e criado em Los Angeles, Presley começou a carreira de modelo aos 15 anos, quando assinou contrato com a agência IMG Models. Ele participou de campanhas publicitárias de marcas como Pepsi e Calvin Klein e estreou nas passarelas em um desfile da Moschino, em Los Angeles, em 2016.

Nos últimos anos, Presley falava abertamente nas redes sociais sobre saúde mental e uso de substâncias. Em novembro de 2024, ele contou que havia criado a série “Mental Health Mondays” para incentivar conversas sobre temas que muitas pessoas escondem.

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Em março, o modelo publicou um vídeo antes de passar por um tratamento com ibogaína, composto psicoativo de origem vegetal que tem sido utilizado por algumas pessoas no tratamento de dependência e de determinadas condições de saúde mental.

No mês passado, a modelo Kaia Gerber, irmã de Presley, afirmou em entrevista à revista Vogue que ele enfrentava havia uma década uma luta contra a dependência de drogas. A modelo também disse sentir orgulho da disposição do irmão em falar publicamente sobre os próprios desafios.

Presley Gerber deixa os pais, Cindy Crawford e Rande Gerber, e a irmã, Kaia Gerber.