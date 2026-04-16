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Quem saiu do BBB 26 hoje? Participante recebeu mais de 70% dos votos

17º Paredão foi disputado por Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss

BBB 26: saiba quem foi o eliminado no 17º Paredão (Reprodução/Globo)

BBB 26: saiba quem foi o eliminado no 17º Paredão (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22h42.

Última atualização em 16 de abril de 2026 às 22h43.

O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido nesta quinta-feira, 16, a poucos dias da grande final. A eliminada da vez foi Jordana, que se despede do reality após chegar ao Top 5 da temporada.

A sister recebeu 71,80% dos votos, enquanto Juliano Floss e Ana Paula Renault  - que também disputavam a permanência na casa - tiveram 26,14% e 2,06%, respectivamente.

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Quem já foi eliminado?

Além de Jordana, outros 15 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Gabriela, Marciele, Samira, Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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