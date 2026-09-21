Plataforma oferece cursos gratuitos para capacitação em IA

A inteligência artificial já deixou de ser uma tendência restrita às áreas de tecnologia e passou a transformar a forma como diferentes profissionais trabalham. Para quem atua com Workplace, Facilities e Real Estate, no entanto, ainda existe uma lacuna entre o potencial da tecnologia e sua aplicação na rotina.

Para ajudar a aproximar esses profissionais da IA, a Woba, ecossistema de soluções para gestão e contratação de espaços de trabalho, aposta na Woba AI Academy, uma plataforma 100% gratuita e permanente de cursos diversos e com certificado, para aplicar no dia a dia dessas áreas. Para acessar os cursos, basta entrar no link.

A iniciativa parte de uma mudança na demanda do mercado de trabalho. Segundo o Work Trend Index 2024, da Microsoft e LinkedIn, 71% das empresas preferem contratar um profissional com menos experiência, mas com habilidades em IA, do que alguém mais experiente sem esse conhecimento. O domínio da tecnologia também aparece entre as competências mais valorizadas pelo mercado, de acordo com o Guia Salarial 2026 da Robert Half.

Plataforma baseada em aprendizado concreto

A Woba AI Academy foi desenvolvida para mostrar como aplicar a tecnologia a desafios concretos de quem opera ambientes corporativos. Os conteúdos partem de situações comuns, como acompanhamento de chamados e fornecedores, gestão de contratos, elaboração de relatórios, análise de ocupação e execução de tarefas repetitivas, e apresentam caminhos para tornar esses processos mais rápidos e estratégicos com o uso de IA.

“Na Woba, acreditamos que o verdadeiro potencial da inteligência artificial não está apenas em automatizar tarefas, mas em ampliar a capacidade das pessoas de analisar informações, identificar oportunidades e tomar decisões melhores”, afirma Pedro Vasconcellos, cofundador da Woba.

Do primeiro prompt à autonomia da IA

A plataforma foi estruturada como uma academia de formação contínua. O conteúdo será ampliado com novos cursos e trilhas, permitindo que o profissional avance do conhecimento básico sobre inteligência artificial para aplicações cada vez mais sofisticadas em sua rotina.

A primeira formação disponível é “Fundamentos de IA para quem opera Workplace”, ministrada por Vasconcellos. Empreendedor de tecnologia e startups, Pedro participou de imersões no Vale do Silício e acompanha há anos as transformações provocadas pela inovação no mundo do trabalho.

No curso, ele mostra como a inteligência artificial pode ir além da automação, ampliando a capacidade dos profissionais de analisar informações, identificar oportunidades e tomar decisões mais estratégicas. Entre os conteúdos estão criação de prompts, automação de tarefas e transformação de dados em análises úteis para o trabalho.

Entre os próximos cursos estão “IA no seu dia a dia: contratos, relatórios e comunicados”, com Brian Bittencourt e Giulia Frediani; “Decidindo com dados no workplace”; e “Dando autonomia para IA trabalhar sozinha”, lançados ainda em setembro.