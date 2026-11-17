A primeira torcida do "BBB 26" se formou antes de os participantes entrarem na casa. Entre 9 e 11 de janeiro de 2026, vinte candidatos disputaram a preferência do público em cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Dez venceram a votação para integrar o grupo Pipoca.

As estruturas transparentes colocaram os concorrentes diante dos visitantes e das câmeras. Durante três dias, o público pôde acompanhar a convivência, conhecer os perfis e escolher quem gostaria de ver na disputa pelo prêmio.

Como funciona a Casa de Vidro do BBB?

A Casa de Vidro é uma etapa de seleção em que candidatos ficam confinados em uma estrutura transparente e disputam vagas no reality. O formato permite que o público observe os concorrentes antes de votar em seus favoritos.

A dinâmica estreou no "BBB 9", em 2009, e ganhou diferentes versões ao longo da história do programa. Em 2026, a novidade foi a realização de cinco Casas de Vidro simultâneas, responsáveis pela escolha dos dez Pipocas da formação inicial do elenco.

Cada estrutura recebeu dois homens e duas mulheres. O homem e a mulher mais votados de cada região conquistaram as vagas para se juntar aos Camarotes e Veteranos na estreia, em 12 de janeiro.

Como foi a votação em 2026?

A escolha aconteceu pelo gshow, com votação ilimitada: os fãs podiam votar quantas vezes quisessem nos candidatos preferidos. Havia disputas separadas entre homens e mulheres em cada uma das cinco regiões.

Isso significava que cada concorrente disputava a vaga com a outra pessoa do mesmo sexo em sua Casa de Vidro. Ao final, a seleção reuniu cinco mulheres e cinco homens.

Tadeu Schmidt anunciou os resultados em 11 de janeiro, durante o "Seleção BBB", na véspera da estreia da temporada.

Onde ficaram as Casas de Vidro do BBB 26?

As cinco estruturas foram instaladas em shoppings. Veja quais cidades receberam a seleção:

Norte: Manaus (AM), no Sumaúma Park Shopping.

Manaus (AM), no Sumaúma Park Shopping. Nordeste: Salvador (BA), no Shopping Bela Vista.

Salvador (BA), no Shopping Bela Vista. Centro-Oeste: Brasília (DF), no Conjunto Nacional.

Brasília (DF), no Conjunto Nacional. Sudeste: São Caetano do Sul (SP), no ParkShopping São Caetano.

São Caetano do Sul (SP), no ParkShopping São Caetano. Sul: Porto Alegre (RS), no Praia de Belas Shopping.

Quem venceu a seleção das Casas de Vidro?

Estes foram os dez candidatos escolhidos na votação anunciada em 11 de janeiro:

Norte: Marciele (54,55%) e Brigido (53,62%).

Marciele (54,55%) e Brigido (53,62%). Nordeste: Maxiane (60,15%) e Marcelo (68,23%).

Maxiane (60,15%) e Marcelo (68,23%). Centro-Oeste: Jordana (57,58%) e Paulo Augusto (53,75%).

Jordana (57,58%) e Paulo Augusto (53,75%). Sudeste: Milena (59,30%) e Marcel (50,52%).

Milena (59,30%) e Marcel (50,52%). Sul: Samira (58,77%) e Pedro (65,32%).

Por que Breno entrou no lugar de Marcel?

A lista sofreu uma mudança horas antes da estreia. Em 12 de janeiro, Marcel desistiu de participar do "BBB 26", e Breno assumiu a vaga do Sudeste. A substituição foi anunciada por Tadeu Schmidt durante a programação da Globo.

Marcel já havia cogitado deixar a seleção enquanto estava na Casa de Vidro. Após receber apoio dos colegas, de familiares e dos visitantes, decidiu continuar e venceu a votação. No dia seguinte, confirmou a saída antes de entrar na casa principal.

Quem perdeu a votação teve outra chance?

A temporada abriu uma nova oportunidade para candidatos que ficaram de fora na votação. Livia, Ricardinho, Leandro, Rafaella, Ricardo, Chaiany, Gabriela, Matheus e Elisa foram para o Quarto Branco, onde enfrentaram uma disputa de resistência por vagas no programa.

Após mais de 120 horas de dinâmica, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus conquistaram a entrada no "BBB 26". Os quatro chegaram à casa na madrugada de 18 de janeiro, ampliando o grupo de participantes vindos das Casas de Vidro.

Vai ter Casa de Vidro no BBB 27?

A Globo confirmou o retorno das Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil no "BBB 27". Entre 8 e 10 de janeiro de 2027, o público acompanhará os candidatos do grupo Pipoca no "Seleção BBB". A etapa definirá parte do elenco da temporada.

A novidade é que os candidatos também disputarão poderes que poderão influenciar o jogo desde a estreia, marcada para 11 de janeiro. Assim, a busca por uma vaga já terá competições com consequências para o confinamento principal.

Quando começa o BBB 27?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt. A temporada terá duração prevista de 100 dias e reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos.