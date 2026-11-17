Casa de Vidro: votação popular definiu um homem e uma mulher de cada região do Brasil, com uma mudança antes da estreia (Reprodução / TV Globo)
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Publicado em 17 de novembro de 2026 às 21h01.
A matéria explica como funciona a Casa de Vidro do Big Brother Brasil, uma etapa de seleção para escolher participantes do reality show. Em 2026, cinco Casas de Vidro simultâneas em diferentes regiões do Brasil permitiram que o público votasse nos candidatos antes do início do programa principal. Os vencedores garantiram vagas na formação inicial do elenco.
A primeira torcida do "BBB 26" se formou antes de os participantes entrarem na casa. Entre 9 e 11 de janeiro de 2026, vinte candidatos disputaram a preferência do público em cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Dez venceram a votação para integrar o grupo Pipoca.
As estruturas transparentes colocaram os concorrentes diante dos visitantes e das câmeras. Durante três dias, o público pôde acompanhar a convivência, conhecer os perfis e escolher quem gostaria de ver na disputa pelo prêmio.
A Casa de Vidro é uma etapa de seleção em que candidatos ficam confinados em uma estrutura transparente e disputam vagas no reality. O formato permite que o público observe os concorrentes antes de votar em seus favoritos.
A dinâmica estreou no "BBB 9", em 2009, e ganhou diferentes versões ao longo da história do programa. Em 2026, a novidade foi a realização de cinco Casas de Vidro simultâneas, responsáveis pela escolha dos dez Pipocas da formação inicial do elenco.
Cada estrutura recebeu dois homens e duas mulheres. O homem e a mulher mais votados de cada região conquistaram as vagas para se juntar aos Camarotes e Veteranos na estreia, em 12 de janeiro.
A escolha aconteceu pelo gshow, com votação ilimitada: os fãs podiam votar quantas vezes quisessem nos candidatos preferidos. Havia disputas separadas entre homens e mulheres em cada uma das cinco regiões.
Isso significava que cada concorrente disputava a vaga com a outra pessoa do mesmo sexo em sua Casa de Vidro. Ao final, a seleção reuniu cinco mulheres e cinco homens.
Tadeu Schmidt anunciou os resultados em 11 de janeiro, durante o "Seleção BBB", na véspera da estreia da temporada.
As cinco estruturas foram instaladas em shoppings. Veja quais cidades receberam a seleção:
Estes foram os dez candidatos escolhidos na votação anunciada em 11 de janeiro:
A lista sofreu uma mudança horas antes da estreia. Em 12 de janeiro, Marcel desistiu de participar do "BBB 26", e Breno assumiu a vaga do Sudeste. A substituição foi anunciada por Tadeu Schmidt durante a programação da Globo.
Marcel já havia cogitado deixar a seleção enquanto estava na Casa de Vidro. Após receber apoio dos colegas, de familiares e dos visitantes, decidiu continuar e venceu a votação. No dia seguinte, confirmou a saída antes de entrar na casa principal.
A temporada abriu uma nova oportunidade para candidatos que ficaram de fora na votação. Livia, Ricardinho, Leandro, Rafaella, Ricardo, Chaiany, Gabriela, Matheus e Elisa foram para o Quarto Branco, onde enfrentaram uma disputa de resistência por vagas no programa.
Após mais de 120 horas de dinâmica, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus conquistaram a entrada no "BBB 26". Os quatro chegaram à casa na madrugada de 18 de janeiro, ampliando o grupo de participantes vindos das Casas de Vidro.
A Globo confirmou o retorno das Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil no "BBB 27". Entre 8 e 10 de janeiro de 2027, o público acompanhará os candidatos do grupo Pipoca no "Seleção BBB". A etapa definirá parte do elenco da temporada.
A novidade é que os candidatos também disputarão poderes que poderão influenciar o jogo desde a estreia, marcada para 11 de janeiro. Assim, a busca por uma vaga já terá competições com consequências para o confinamento principal.
O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt. A temporada terá duração prevista de 100 dias e reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos.