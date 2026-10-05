Datena, Tiririca e Caneta Azul: veja os famosos que não se elegeram em 2026

A popularidade na televisão, nas redes sociais, nos campos de futebol ou nos palcos não foi suficiente para garantir uma vitória nas urnas nas eleições de 2026. Uma série de personalidades conhecidas do público concorreu a cargos de deputado estadual, deputado federal e senador, mas terminou o 1º turno sem conseguir uma vaga.

Entre os derrotados estão apresentadores como Datena, Rachel Sheherazade, Silvia Abravanel e Geraldo Luís; artistas e personalidades da internet como Inês Brasil, Manoel Gomes (o Caneta Azul) e Maria José Mendes da Cruz, a Menina da Bota; além de nomes do esporte, como Edmundo, Vanderlei Luxemburgo e Leila do Vôlei.

A lista também inclui políticos que, embora tenham uma trajetória consolidada na vida pública, entraram no pleito com grande projeção nacional. É o caso de Ciro Gomes (PSDB), que voltou a concorrer ao governo do Ceará, mas perdeu no primeiro turno para o governador Elmano de Freitas (PT).

Outro resultado de forte repercussão foi o do humorista Tiririca (PSD). Depois de quatro eleições consecutivas para a Câmara dos Deputados, ele não conseguiu renovar o mandato ao trocar São Paulo pelo Ceará.

Ciro Gomes perde para Elmano no Ceará

A derrota de Ciro Gomes está entre os resultados mais relevantes fora das disputas legislativas. Ex-governador do Ceará, ex-ministro e quatro vezes candidato à Presidência da República, Ciro retornou ao PSDB e tentou voltar ao governo do Ceará, cargo que ocupou no início da década de 1990.

A disputa com Elmano de Freitas chegou à reta final apertada, com pesquisas indicando equilíbrio entre os dois candidatos. Nas urnas, porém, o petista conseguiu ultrapassar os 50% dos votos válidos necessários para encerrar a eleição no primeiro turno.

Tiririca perde pela primeira vez depois de quatro eleições

Se Ciro representa um dos principais nomes da política tradicional entre os derrotados, Tiririca protagonizou uma das maiores reviravoltas entre as celebridades. Francisco Everardo Oliveira Silva entrou para a política em 2010 e se tornou um fenômeno eleitoral.

Naquele ano, foi o deputado federal mais votado do país, com cerca de 1,3 milhão de votos em São Paulo. Sua candidatura, marcada pelo humor e pelo slogan "pior do que tá, não fica", virou um dos símbolos daquela eleição.

Depois disso, o humorista foi reeleito outras três vezes. A votação, entretanto, caiu progressivamente. Em 2022, conquistou um quarto mandato com 71.754 votos. Para a disputa de 2026, mudou de partido e transferiu o domicílio eleitoral para o Ceará, seu estado natal, onde tentou continuar na Câmara.

A mudança não funcionou nas urnas. Em sua quinta candidatura consecutiva a deputado federal, Tiririca recebeu 5.523 votos e não conseguiu se eleger. Foi a primeira derrota eleitoral de sua trajetória política.

Menina da Bota não transforma milhões de seguidores em cargo

Outra candidatura que ganhou visibilidade nas eleições foi a de Maria José Mendes da Cruz, a Menina da Bota. Aos 23 anos, a influenciadora e cantora concorreu a deputada federal por Minas Gerais pelo União Brasil.

Natural de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, Maria José ganhou projeção nacional a partir de vídeos gravados na zona rural, geralmente dançando, cantando e usando as botas que acabaram se tornando sua marca nas redes sociais.

A influenciadora chegou à campanha com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e levou para a urna o nome pelo qual ficou conhecida na internet. Ela concorreu com o número 4411. A popularidade digital, porém, não se converteu em uma vaga na Câmara.

A Menina da Bota recebeu 9.780 votos, cerca de 9,8 mil, e não foi eleita deputada federal, segundo levantamentos publicados após o encerramento da apuração.

Caneta Azul e Inês Brasil também ficam fora

Dois dos exemplos mais conhecidos desse grupo de pessoas famosas na internet são Manoel Gomes, o Caneta Azul, e Inês Brasil (PSB). Conhecida por vídeos, bordões e participações em programas de televisão, Inês concorreu a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Ela recebeu 3.145 votos e terminou como suplente.

Manoel concorreu a deputado federal por São Paulo pelo Avante. Conhecido nacionalmente desde que a música "Caneta Azul" viralizou nas redes sociais, o cantor recebeu 7.239 votos e não conseguiu uma vaga. Ele já havia concorrido nas eleições de 2022, no Maranhão.

Em 2026, disputou a eleição por São Paulo, mas novamente não foi eleito.

Apresentadores de TV não chegam à Câmara

A televisão também forneceu uma parcela considerável dos candidatos famosos derrotados em 2026. Um dos nomes com maior votação entre eles foi José Luiz Datena (PSB). O jornalista e apresentador, que havia concorrido à Prefeitura de São Paulo em 2024, desta vez tentou uma vaga na Câmara dos Deputados.

Datena recebeu 51.078 votos e ficou como suplente. O resultado representou uma nova derrota eleitoral para o apresentador, que há anos vinha sendo citado como possível candidato a diferentes cargos antes de efetivamente disputar uma eleição.

Também em São Paulo, Rachel Sheherazade (PSD) entrou pela primeira vez em uma disputa eleitoral. Conhecida pela trajetória no jornalismo televisivo e, posteriormente, pela participação em reality show, a jornalista tentou uma vaga de deputada federal, mas recebeu 22.453 votos e não conseguiu se eleger.

Outra estreante foi Silvia Abravanel (PSD), filha de Silvio Santos e apresentadora de televisão. Ela também concorreu a deputada federal por São Paulo e recebeu 22.472 votos. Apesar da proximidade numérica com a votação de Sheherazade, o resultado igualmente não foi suficiente para levar a apresentadora à Câmara dos Deputados.

Outros nomes da televisão também ficaram pelo caminho, como Geraldo Luís (Avante), que concorreu a deputado federal por São Paulo e recebeu 10.176 votos, sem conseguir uma das vagas. O apresentador Sikêra Jr. (Republicanos) também disputou uma cadeira pela bancada paulista, recebeu 37.050 votos e ficou como suplente.

No Rio de Janeiro, o ator Humberto Martins (DC) teve um desempenho ainda mais modesto. Conhecido por décadas de trabalhos em novelas, ele recebeu 1.124 votos em sua candidatura a deputado federal e não foi eleito.

Netinho de Paula e MC Gui também não conseguem vaga

A música teve outros representantes entre os candidatos derrotados. Netinho de Paula (MDB), ex-vocalista do grupo Negritude Junior e também conhecido pela carreira na televisão, concorreu a deputado federal por São Paulo e terminou a eleição com 19.337 votos.

O funkeiro MC Gui (PSD), outro nome com forte presença nas redes sociais, recebeu 7.378 votos, igualmente insuficientes para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Já Antônia Fontenelle (PSDB), atriz, apresentadora e influenciadora, obteve 3.873 votos na disputa para deputada federal pelo Rio de Janeiro e ficou como suplente.

A ex-paquita Andréa Sorvetão (DC) recebeu 2.529 votos na disputa para deputada federal pelo mesmo estado. Nenhuma das duas conquistou um mandato.

A influenciadora Sarah Poncio (Solidariedade), que já exercia mandato de deputada estadual, tentou chegar à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Ela recebeu 20.474 votos e também terminou como suplente.

Ex-BBBs e Leila do Vôlei não conseguem se eleger

Ator e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Lucas Penteado (PT) concorreu a deputado federal por São Paulo e recebeu 3.448 votos.

No Amazonas, Vivian Amorim (União Brasil), vice-campeã do BBB 17 e posteriormente apresentadora, disputou uma das vagas de deputada estadual sem sucesso. Ela terminou com 10.807 votos.

Já Matteus Amaral (PP), ex-BBB, teve uma votação maior. Candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, recebeu 51.437 votos, mas ficou como suplente.

No esporte, uma das derrotas de maior peso político foi a da senadora Leila do Vôlei (PDT). Ex-jogadora da seleção brasileira, Leila tentava permanecer no Senado pelo Distrito Federal. Recebeu 686.340 votos, equivalentes a 21,25%, mas terminou em terceiro lugar.

As duas cadeiras em disputa ficaram com Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL.

O futebol também levou vários nomes conhecidos às eleições, mas boa parte deles não teve sucesso. Ídolo do Vasco e com passagens por clubes como Palmeiras e Flamengo e pela seleção brasileira, Edmundo (PSDB) concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro e recebeu 35.725 votos.

O ex-técnico da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo (Podemos) tentou uma vaga no Senado pelo Tocantins em sua primeira eleição. Ele recebeu 67.987 votos, ou 4,11% dos válidos, mas não conseguiu uma das vagas.

Em São Paulo, o ex-atacante Luís Fabiano (MDB), ídolo do São Paulo e com passagem pela seleção brasileira, recebeu 9.613 votos para deputado federal e não foi eleito. No Distrito Federal, Marcelinho Carioca (Republicanos) tentou uma vaga de deputado distrital e recebeu 2.494 votos.

E quais famosos conseguiram se eleger?

Apesar da longa relação de derrotados, algumas personalidades conseguiram conquistar ou manter mandatos.

Um dos principais nomes foi Thammy Miranda (PSD). O ex-vereador da cidade de São Paulo disputou uma vaga de deputado estadual e recebeu 85.619 votos, garantindo uma cadeira na Assembleia Legislativa paulista.

Também em São Paulo, Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi reeleito deputado federal com 187.743 votos. Entre os candidatos ligados ao esporte, o ex-goleiro Danrlei (PSD) garantiu a reeleição como deputado federal pelo Rio Grande do Sul, com 105.079 votos.

Na Bahia, o ex-jogador Bobô (PCdoB) também foi reeleito deputado estadual, com 70.898 votos. No Rio de Janeiro, o ex-nadador Luiz Lima (Novo) manteve uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em São Paulo, o ex-lutador de MMA Felipe Sertanejo (PL) conseguiu se eleger deputado estadual.

*Com informações da Justiça Eleitoral e da imprensa nacional