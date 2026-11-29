Feriados de dezembro: as duas vésperas caem em quintas-feiras e terão expediente reduzido nas repartições federais. Em algumas cidades, o dia 8 também é feriado (freepik)
Freelancer
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 08h20.
Dezembro muda a rotina de quem planeja viajar, reunir a família ou resolver pendências antes da virada. Entre as festas de fim de ano, o calendário de 2026 tem um feriado nacional, dois pontos facultativos federais e folgas locais que variam de cidade para cidade.
O Natal, em 25 de dezembro, cai numa sexta-feira e abre um fim de semana de três dias para quem folga aos sábados e domingos. Na semana seguinte, o feriado de 1º de janeiro de 2027 também cai numa sexta-feira.
As datas constam do calendário federal e da lei que estabelece os feriados nacionais.
O ponto facultativo após as 13h vale para os órgãos federais abrangidos pela portaria, com a manutenção dos serviços essenciais. Estados e municípios seguem calendários próprios. Nas empresas privadas, o expediente depende das regras da empresa e dos acordos da categoria.
O governo federal também organizou o recesso dos servidores em dois períodos, de 21 a 25 de dezembro e de 28 de dezembro a 1º de janeiro. Os órgãos devem fazer revezamento para manter o atendimento, e as horas do recesso devem ser compensadas.
Quem precisa ir ao banco antes da virada deve se programar. Segundo a Febraban, as agências ficarão sem atendimento ao público em 31 de dezembro.
O Dia da Imaculada Conceição, celebrado em 8 de dezembro, cai numa terça-feira em 2026 e é feriado municipal em cidades como Belo Horizonte. Na capital mineira, o governo estadual também prevê ponto facultativo em suas repartições na segunda-feira, 7 de dezembro.