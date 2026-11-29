Dezembro muda a rotina de quem planeja viajar, reunir a família ou resolver pendências antes da virada. Entre as festas de fim de ano, o calendário de 2026 tem um feriado nacional, dois pontos facultativos federais e folgas locais que variam de cidade para cidade.

O Natal, em 25 de dezembro, cai numa sexta-feira e abre um fim de semana de três dias para quem folga aos sábados e domingos. Na semana seguinte, o feriado de 1º de janeiro de 2027 também cai numa sexta-feira.

Quais são as datas de folga no fim do ano?

24 de dezembro (quinta-feira) — Véspera de Natal, com ponto facultativo federal após as 13h.

— Véspera de Natal, com ponto facultativo federal após as 13h. 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal, único feriado nacional de dezembro.

— Natal, único feriado nacional de dezembro. 31 de dezembro (quinta-feira) — Véspera de Ano Novo, com ponto facultativo federal após as 13h.

— Véspera de Ano Novo, com ponto facultativo federal após as 13h. 1º de janeiro de 2027 (sexta-feira) — Confraternização Universal, primeiro feriado nacional do ano.

As datas constam do calendário federal e da lei que estabelece os feriados nacionais.

Como fica o expediente nos dias 24 e 31?

O ponto facultativo após as 13h vale para os órgãos federais abrangidos pela portaria, com a manutenção dos serviços essenciais. Estados e municípios seguem calendários próprios. Nas empresas privadas, o expediente depende das regras da empresa e dos acordos da categoria.

O governo federal também organizou o recesso dos servidores em dois períodos, de 21 a 25 de dezembro e de 28 de dezembro a 1º de janeiro. Os órgãos devem fazer revezamento para manter o atendimento, e as horas do recesso devem ser compensadas.

Quem precisa ir ao banco antes da virada deve se programar. Segundo a Febraban, as agências ficarão sem atendimento ao público em 31 de dezembro.

Dia 8 de dezembro é feriado?

O Dia da Imaculada Conceição, celebrado em 8 de dezembro, cai numa terça-feira em 2026 e é feriado municipal em cidades como Belo Horizonte. Na capital mineira, o governo estadual também prevê ponto facultativo em suas repartições na segunda-feira, 7 de dezembro.