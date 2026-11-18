Rodrigo Mussi: nome do influenciador aparece nas negociações para a próxima temporada, ao lado de Lia Khey (Reprodução / @rodrigo.mussi/Instagram)
Freelancer
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07h59.
Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22, está em negociações para voltar ao reality como Veterano na edição 2027. Ele ficou conhecido por estratégias de jogo e depois sofreu grave acidente de carro. O BBB 27 terá três grupos de concorrentes e estreia em janeiro de 2027.
Rodrigo Mussi pode ganhar uma segunda chance no Big Brother Brasil (BBB). O ex-participante da edição de 2022 está entre os nomes procurados pela Globo para integrar o grupo de Veteranos do "BBB 27", segundo a coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. A participação depende do desfecho das negociações.
Conhecido pelas conversas sobre estratégia durante o confinamento, Rodrigo foi o segundo eliminado de sua temporada. Pouco depois, sofreu um grave acidente de carro em São Paulo e passou por um período de internação e reabilitação.
Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Rodrigo Mussi trabalhava como gerente comercial de uma multinacional quando entrou no "BBB 22", aos 36 anos, como integrante do grupo Pipoca.
Formado em Administração, construiu sua carreira no setor bancário antes de morar na Austrália. Ao retornar ao Brasil, passou a trabalhar na indústria farmacêutica. A experiência no exterior e a trajetória profissional fizeram parte de sua apresentação ao público na estreia do reality.
Após o programa, Rodrigo passou a atuar como influenciador digital, com presença nas redes sociais e trabalhos ligados à exposição conquistada na televisão.
Rodrigo entrou na casa disposto a discutir votos e formar alianças. As conversas sobre o jogo marcaram sua passagem pelas primeiras semanas da edição. Ao avaliar a própria participação após a saída, reconheceu que havia exagerado na estratégia: "Acho que perdi a mão", disse ao Gshow, em entrevista após sua eliminação.
Ele foi o segundo eliminado do "BBB 22", na votação de 1º de fevereiro de 2022, com 48,45% dos votos. No Paredão, enfrentou Natália Deodato, que recebeu 26,1%, e Jessilane Alves, com 25,45%.
Em 31 de março de 2022, Rodrigo sofreu um acidente enquanto estava no banco traseiro de um carro de aplicativo, em São Paulo. O veículo bateu na traseira de um caminhão.
O influenciador teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo, passou por cirurgias e ficou internado no Hospital das Clínicas até 28 de abril.
Sua recuperação teve repercussão nas redes sociais e na televisão. Em maio daquele ano, Rodrigo deu uma entrevista ao "Fantástico" sobre o acidente e a retomada da vida fora do hospital.
Ainda segundo a coluna Outro Canal, a Globo iniciou conversas com Rodrigo Mussi e Lia Khey, do "BBB 10", para o grupo de Veteranos.
Segundo o Notícias da TV, Rodrigo já manifestou em entrevistas interesse em disputar o programa outra vez.
O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias. A temporada reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos, combinando anônimos, famosos e antigos participantes na disputa pelo prêmio.
Glossário
O que é BBB 27?
É a 27ª edição do reality show Big Brother Brasil, programada para estrear em janeiro de 2027.
O que é gerente comercial?
Profissão que envolve gerenciar vendas e estratégias de mercado em empresas.
O que é Administração?
Área acadêmica e profissional que estuda gestão de empresas e organizações.
O que é Pipocas?
Termo usado no BBB para designar os concorrentes anônimos, não famosos.
O que é Camarotes?
No contexto do BBB, refere-se ao grupo de concorrentes famosos ou com maior visibilidade.
O que é Veteranos?
No BBB, designa participantes que já foram edições anteriores do programa.