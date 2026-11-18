Rodrigo Mussi pode ganhar uma segunda chance no Big Brother Brasil (BBB). O ex-participante da edição de 2022 está entre os nomes procurados pela Globo para integrar o grupo de Veteranos do "BBB 27", segundo a coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. A participação depende do desfecho das negociações.

Conhecido pelas conversas sobre estratégia durante o confinamento, Rodrigo foi o segundo eliminado de sua temporada. Pouco depois, sofreu um grave acidente de carro em São Paulo e passou por um período de internação e reabilitação.

Quem é Rodrigo Mussi?

Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Rodrigo Mussi trabalhava como gerente comercial de uma multinacional quando entrou no "BBB 22", aos 36 anos, como integrante do grupo Pipoca.

Formado em Administração, construiu sua carreira no setor bancário antes de morar na Austrália. Ao retornar ao Brasil, passou a trabalhar na indústria farmacêutica. A experiência no exterior e a trajetória profissional fizeram parte de sua apresentação ao público na estreia do reality.

Após o programa, Rodrigo passou a atuar como influenciador digital, com presença nas redes sociais e trabalhos ligados à exposição conquistada na televisão.

Como foi sua participação no BBB 22?

Rodrigo entrou na casa disposto a discutir votos e formar alianças. As conversas sobre o jogo marcaram sua passagem pelas primeiras semanas da edição. Ao avaliar a própria participação após a saída, reconheceu que havia exagerado na estratégia: "Acho que perdi a mão", disse ao Gshow, em entrevista após sua eliminação.

Ele foi o segundo eliminado do "BBB 22", na votação de 1º de fevereiro de 2022, com 48,45% dos votos. No Paredão, enfrentou Natália Deodato, que recebeu 26,1%, e Jessilane Alves, com 25,45%.

O acidente que marcou sua vida após o reality

Em 31 de março de 2022, Rodrigo sofreu um acidente enquanto estava no banco traseiro de um carro de aplicativo, em São Paulo. O veículo bateu na traseira de um caminhão.

O influenciador teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo, passou por cirurgias e ficou internado no Hospital das Clínicas até 28 de abril.

Sua recuperação teve repercussão nas redes sociais e na televisão. Em maio daquele ano, Rodrigo deu uma entrevista ao "Fantástico" sobre o acidente e a retomada da vida fora do hospital.

Rodrigo Mussi vai participar do BBB 27?

Ainda segundo a coluna Outro Canal, a Globo iniciou conversas com Rodrigo Mussi e Lia Khey, do "BBB 10", para o grupo de Veteranos.

Segundo o Notícias da TV, Rodrigo já manifestou em entrevistas interesse em disputar o programa outra vez.

Quando começa o BBB 27?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias. A temporada reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos, combinando anônimos, famosos e antigos participantes na disputa pelo prêmio.